"Надо постепенно охватывать Харьков": Евсеев заявил о необходимости отбросить ВСУ на 100 км от границы - 02.10.2025
"Надо постепенно охватывать Харьков": Евсеев заявил о необходимости отбросить ВСУ на 100 км от границы
"Надо постепенно охватывать Харьков": Евсеев заявил о необходимости отбросить ВСУ на 100 км от границы - 02.10.2025 Украина.ру
"Надо постепенно охватывать Харьков": Евсеев заявил о необходимости отбросить ВСУ на 100 км от границы
Вопрос взятия под контроль Харькова является стратегически необходимым для обеспечения безопасности приграничных территорий России, в частности Белгорода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-10-02T05:48
2025-10-02T05:48
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067391384_0:383:2960:2048_1920x0_80_0_0_2ebb8faa4372de587bd831a7873bf80a.jpg
По словам эксперта, следующим логическим шагом после решения задач в Донбассе должен стать охват Харькова. Евсеев подчеркнул, что эту задачу диктуют соображения безопасности. Отвечая на гипотетические сомнения о нехватке сил для штурма такого крупного города, эксперт провел параллель с Красноармейском. "По размерам и по населению он не идет ни в какое сравнение с Харьковом, но у ВСУ там уже нет сплошной линии обороны", — пояснил Евсеев. Он также отметил, что по сравнению с началом СВО местное население настроено "более индифферентно"."Надо постепенно охватывать сам Харьков. <...> Важно перерезать врагу логистику в Донбассе не только из Днепропетровской области, но и из Харьковской. Одним словом, надо вернуть все территории, которые мы раньше контролировали", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях" на сайте Украина.ру.
новости, харьков, россия, белгород, владимир евсеев, вооруженные силы украины, украина, украина аналитика, дзен новости сво, новости россии, новости украины, сво, война на украине, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Харьков, Россия, Белгород, Владимир Евсеев, Вооруженные силы Украины, Украина, Украина аналитика, дзен новости СВО, новости России, Новости Украины, СВО, война на Украине, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

"Надо постепенно охватывать Харьков": Евсеев заявил о необходимости отбросить ВСУ на 100 км от границы

Вопрос взятия под контроль Харькова является стратегически необходимым для обеспечения безопасности приграничных территорий России, в частности Белгорода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По словам эксперта, следующим логическим шагом после решения задач в Донбассе должен стать охват Харькова. Евсеев подчеркнул, что эту задачу диктуют соображения безопасности.
"Учитывая последние обстрелы Белгорода, надо сделать так, чтобы враг не мог контролировать территории в зоне досягаемости "Хаймарсов". Нам надо отодвигать ВСУ от границы минимум на 100 километров", — заявил он.
Отвечая на гипотетические сомнения о нехватке сил для штурма такого крупного города, эксперт провел параллель с Красноармейском. "По размерам и по населению он не идет ни в какое сравнение с Харьковом, но у ВСУ там уже нет сплошной линии обороны", — пояснил Евсеев.
Он также отметил, что по сравнению с началом СВО местное население настроено "более индифферентно".
"Надо постепенно охватывать сам Харьков. <...> Важно перерезать врагу логистику в Донбассе не только из Днепропетровской области, но и из Харьковской. Одним словом, надо вернуть все территории, которые мы раньше контролировали", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях" на сайте Украина.ру.
