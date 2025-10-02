"Надо постепенно охватывать Харьков": Евсеев заявил о необходимости отбросить ВСУ на 100 км от границы
Вопрос взятия под контроль Харькова является стратегически необходимым для обеспечения безопасности приграничных территорий России, в частности Белгорода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По словам эксперта, следующим логическим шагом после решения задач в Донбассе должен стать охват Харькова. Евсеев подчеркнул, что эту задачу диктуют соображения безопасности.
"Учитывая последние обстрелы Белгорода, надо сделать так, чтобы враг не мог контролировать территории в зоне досягаемости "Хаймарсов". Нам надо отодвигать ВСУ от границы минимум на 100 километров", — заявил он.
Отвечая на гипотетические сомнения о нехватке сил для штурма такого крупного города, эксперт провел параллель с Красноармейском. "По размерам и по населению он не идет ни в какое сравнение с Харьковом, но у ВСУ там уже нет сплошной линии обороны", — пояснил Евсеев.
Он также отметил, что по сравнению с началом СВО местное население настроено "более индифферентно".
"Надо постепенно охватывать сам Харьков. <...> Важно перерезать врагу логистику в Донбассе не только из Днепропетровской области, но и из Харьковской. Одним словом, надо вернуть все территории, которые мы раньше контролировали", — заключил собеседник издания.
