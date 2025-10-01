Успеет ли Россия разобрать ВСУ на запчасти и что будет с Закарпатьем: Ищенко о большой войне Европы - 01.10.2025 Украина.ру
Успеет ли Россия разобрать ВСУ на запчасти и что будет с Закарпатьем: Ищенко о большой войне Европы
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему современная Украина не может без бандеровщины и как это повлияет на отношения с Польшей
2025-10-01T08:33
2025-10-01T08:33
видео
россия
украина
польша
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
А также рассказал, насколько вероятно военное противостояние между Киевом и Будапештом и когда воссоединённые с Россией регионы смогут полностью интегрироваться в страну:00:37 – Какими могут быть выборы на Украине и когда это произойдёт? 06:44 – О запрете бандеровской идеологии в Польше.20:47 – О конфликте Украины с Венгрией.26:53 – Новые регионы и их интеграция в Россию.* В интервью упоминаются Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН). Они признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему современная Украина не может без бандеровщины и как это повлияет на отношения с Польшей
А также рассказал, насколько вероятно военное противостояние между Киевом и Будапештом и когда воссоединённые с Россией регионы смогут полностью интегрироваться в страну:
00:37 – Какими могут быть выборы на Украине и когда это произойдёт?
06:44 – О запрете бандеровской идеологии в Польше.
20:47 – О конфликте Украины с Венгрией.
26:53 – Новые регионы и их интеграция в Россию.
* В интервью упоминаются Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН). Они признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.
