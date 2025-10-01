https://ukraina.ru/20251001/uspeet-li-rossiya-razobrat-vsu-na-zapchasti-i-chto-budet-s-zakarpatem-ischenko-o-bolshoy-voyne-evropy-1069436784.html

Успеет ли Россия разобрать ВСУ на запчасти и что будет с Закарпатьем: Ищенко о большой войне Европы

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему современная Украина не может без бандеровщины и как это повлияет на отношения с Польшей

2025-10-01T08:33

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069436660_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9351746fe13861c0ae7a93d09e6187a9.jpg

А также рассказал, насколько вероятно военное противостояние между Киевом и Будапештом и когда воссоединённые с Россией регионы смогут полностью интегрироваться в страну:00:37 – Какими могут быть выборы на Украине и когда это произойдёт? 06:44 – О запрете бандеровской идеологии в Польше.20:47 – О конфликте Украины с Венгрией.26:53 – Новые регионы и их интеграция в Россию.* В интервью упоминаются Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН). Они признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.

