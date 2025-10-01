ПВО ночью расправилась с 20 украинскими дронами над Россией - 01.10.2025 Украина.ру
ПВО ночью расправилась с 20 украинскими дронами над Россией
ПВО ночью расправилась с 20 украинскими дронами над Россией
ПВО ночью расправилась с 20 украинскими дронами над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников над Белгородской, Саратовской, Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны, передает 1 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-01T07:40
2025-10-01T07:40
новости
россия
воронежская область
ростовская область
минобороны
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
По восемь беспилотников сбили над территорией Белгородской и Ростовской областей, три БПЛА - над Саратовской областью и один над Воронежской областью.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение вражеских дронов в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах региона.По его словам, люди не пострадали. Однако губернатор отметил, что из-за падения БПЛА на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле, огонь был потушен прибывшими дежурными расчетами.Ночью также было обесточено несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского района, добавил Слюсарь. Их энергоснабжение на данный момент восстановлено по резервной схеме.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
воронежская область
ростовская область
новости, россия, воронежская область, ростовская область, минобороны
Новости, Россия, Воронежская область, Ростовская область, Минобороны

ПВО ночью расправилась с 20 украинскими дронами над Россией

07:40 01.10.2025
 
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников над Белгородской, Саратовской, Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны, передает 1 октября телеграм-канал Украина.ру
По восемь беспилотников сбили над территорией Белгородской и Ростовской областей, три БПЛА - над Саратовской областью и один над Воронежской областью.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение вражеских дронов в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах региона.
По его словам, люди не пострадали. Однако губернатор отметил, что из-за падения БПЛА на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле, огонь был потушен прибывшими дежурными расчетами.
Ночью также было обесточено несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского района, добавил Слюсарь. Их энергоснабжение на данный момент восстановлено по резервной схеме.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
