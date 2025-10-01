https://ukraina.ru/20251001/pvo-nochyu-raspravilas-s-20-ukrainskimi-dronami-nad-rossiey-1069435297.html

ПВО ночью расправилась с 20 украинскими дронами над Россией

ПВО ночью расправилась с 20 украинскими дронами над Россией - 01.10.2025 Украина.ру

ПВО ночью расправилась с 20 украинскими дронами над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников над Белгородской, Саратовской, Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны, передает 1 октября телеграм-канал Украина.ру

2025-10-01T07:40

2025-10-01T07:40

2025-10-01T07:40

новости

россия

воронежская область

ростовская область

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

По восемь беспилотников сбили над территорией Белгородской и Ростовской областей, три БПЛА - над Саратовской областью и один над Воронежской областью.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение вражеских дронов в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах региона.По его словам, люди не пострадали. Однако губернатор отметил, что из-за падения БПЛА на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле, огонь был потушен прибывшими дежурными расчетами.Ночью также было обесточено несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского района, добавил Слюсарь. Их энергоснабжение на данный момент восстановлено по резервной схеме.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

воронежская область

ростовская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, воронежская область, ростовская область, минобороны