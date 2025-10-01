https://ukraina.ru/20251001/ot-kakogo-okhotnika-iz-rossii-ne-smozhet-spryatatsya-nato-na-baltike-i-v-tikhom-okeane--nasonov-1069455136.html
От какого "Охотника" из России не сможет спрятаться НАТО на Балтике и в Тихом океане — Насонов
Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, о новых
Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, о новых российских разведывательных ударных комплексах, о тактике молодых офицеров на фронте, а также о вероятности большой войны в Европе: 00:26 – Обстановка под Купянском; 05:18 – Российский разведывательный ударный комплекс; 12:11 – Бомбардировки без применения авиации; 14:44 – Эффективные дроны на фронте; 22:09 – Освоение Украиной российских технологий дроностроения; 24:01 – О тактике молодых офицеров; 27:44 – Европейская истерия по поводу большой войны. ТГ-канал Романа Насонова: https://t.me/NasonovLiveНовейший авианосец ВМС США "Джеральд Форд" может стать первой жертвой в случае начала военного конфликта между Россией и НАТО. Подробности — в материале В США назвали кандидата на "первую жертву" в случае войны с Россией.
