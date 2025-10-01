От какого "Охотника" из России не сможет спрятаться НАТО на Балтике и в Тихом океане — Насонов - 01.10.2025 Украина.ру
От какого "Охотника" из России не сможет спрятаться НАТО на Балтике и в Тихом океане — Насонов
От какого "Охотника" из России не сможет спрятаться НАТО на Балтике и в Тихом океане — Насонов
Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, о новых
2025-10-01T14:30
2025-10-01T16:13
Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, о новых российских разведывательных ударных комплексах, о тактике молодых офицеров на фронте, а также о вероятности большой войны в Европе: 00:26 – Обстановка под Купянском; 05:18 – Российский разведывательный ударный комплекс; 12:11 – Бомбардировки без применения авиации; 14:44 – Эффективные дроны на фронте; 22:09 – Освоение Украиной российских технологий дроностроения; 24:01 – О тактике молодых офицеров; 27:44 – Европейская истерия по поводу большой войны. ТГ-канал Романа Насонова: https://t.me/NasonovLive
россия
балтика
тихий океан
Украина.ру
От какого "Охотника" из России не сможет спрятаться НАТО на Балтике и в Тихом океане — Насонов

14:30 01.10.2025 (обновлено: 16:13 01.10.2025)
 
Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, о новых российских разведывательных ударных комплексах, о тактике молодых офицеров на фронте, а также о вероятности большой войны в Европе:
00:26 – Обстановка под Купянском;
05:18 – Российский разведывательный ударный комплекс;
12:11 – Бомбардировки без применения авиации;
14:44 – Эффективные дроны на фронте;
22:09 – Освоение Украиной российских технологий дроностроения;
24:01 – О тактике молодых офицеров;
27:44 – Европейская истерия по поводу большой войны.
ТГ-канал Романа Насонова: https://t.me/NasonovLive
Новейший авианосец ВМС США "Джеральд Форд" может стать первой жертвой в случае начала военного конфликта между Россией и НАТО. Подробности — в материале В США назвали кандидата на "первую жертву" в случае войны с Россией.
