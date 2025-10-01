"Ничем не обнаружить": эксперт Алехин о разведчиках из пенопласта, не выходящих в эфир - 01.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251001/nichem-ne-obnaruzhit-ekspert-alekhin-o-razvedchikakh-iz-penoplasta-ne-vykhodyaschikh-v-efir-1069415289.html
"Ничем не обнаружить": эксперт Алехин о разведчиках из пенопласта, не выходящих в эфир
"Ничем не обнаружить": эксперт Алехин о разведчиках из пенопласта, не выходящих в эфир - 01.10.2025 Украина.ру
"Ничем не обнаружить": эксперт Алехин о разведчиках из пенопласта, не выходящих в эфир
Современный дрон представляет собой полноценный компьютер, а вся сложность его создания приходится на программное обеспечение, которое меняется намного быстрее, чем средства защиты. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-10-01T05:45
2025-10-01T05:45
новости
геннадий алехин
бпла
fpv-дрон
дроны
беспилотники
сво
разведка
главные новости
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068092984_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c33d1843968ee04ba3ff257e90e74623.jpg
"Военные рассказывали мне, что на дронах стоит полноценный компьютер со своим процессором, памятью, операционной системой", — сообщил Алехин. "К центральному компьютеру подключены периферийные устройства, которые являются, с одной стороны, датчиками, а с другой стороны — исполнительными устройствами. Все обрабатывается программным обеспечением на борту. Это в разы упрощает сборку", — уточнил автор.Он указывает на главную проблему для средств противодействия. "Задача – просто спаять, не нужно с нуля придумывать какие-то инженерные решения. Вся сложность приходится на программное обеспечение. А программное обеспечение меняется намного быстрее, чем новации при создании нового изделия", — поясняет эксперт.Алехин описывает дроны, практически не поддающиеся обнаружению. По его словам, дрон-разведчик, сделанный из пенопласта и снабженный электромотором, может часами находиться в воздухе. "Если он наберет большую высоту, его ничем не обнаружить", — констатирует эксперт. Автор материала поясняет, что такой дрон летит по заданной траектории и в эфир вообще никак не выходит, ему достаточно видеть землю и анализировать картинку с камер с записанным изображением карты полета.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться" на сайте Украина.ру.Про важные заявления главы Пентагона — в статье Алексея Туманова "США "идут на вы": бороды - рубить, парней в платьях и пузатых генералов - вон".
https://ukraina.ru/20250930/andrey-sushentsov-zelenskiy-blefuet-chto-voyna-ukrainy-mozhet-prodolzhatsya-i-vestis-rezultativno-1069369504.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068092984_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_75f0f7aaf6553032770ac98fd45d6e2f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, геннадий алехин, бпла, fpv-дрон, дроны, беспилотники, сво, разведка, главные новости, спецоперация
Новости, Геннадий Алехин, БПЛА, fpv-дрон, дроны, беспилотники, СВО, разведка, Главные новости, Спецоперация

"Ничем не обнаружить": эксперт Алехин о разведчиках из пенопласта, не выходящих в эфир

05:45 01.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости . Сергей Мирный
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Современный дрон представляет собой полноценный компьютер, а вся сложность его создания приходится на программное обеспечение, которое меняется намного быстрее, чем средства защиты. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Военные рассказывали мне, что на дронах стоит полноценный компьютер со своим процессором, памятью, операционной системой", — сообщил Алехин.
"К центральному компьютеру подключены периферийные устройства, которые являются, с одной стороны, датчиками, а с другой стороны — исполнительными устройствами. Все обрабатывается программным обеспечением на борту. Это в разы упрощает сборку", — уточнил автор.
Он указывает на главную проблему для средств противодействия. "Задача – просто спаять, не нужно с нуля придумывать какие-то инженерные решения. Вся сложность приходится на программное обеспечение. А программное обеспечение меняется намного быстрее, чем новации при создании нового изделия", — поясняет эксперт.
Алехин описывает дроны, практически не поддающиеся обнаружению. По его словам, дрон-разведчик, сделанный из пенопласта и снабженный электромотором, может часами находиться в воздухе.
"Если он наберет большую высоту, его ничем не обнаружить", — констатирует эксперт. Автор материала поясняет, что такой дрон летит по заданной траектории и в эфир вообще никак не выходит, ему достаточно видеть землю и анализировать картинку с камер с записанным изображением карты полета.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться" на сайте Украина.ру.
Про важные заявления главы Пентагона — в статье Алексея Туманова "США "идут на вы": бороды - рубить, парней в платьях и пузатых генералов - вон".
Андрей Сушенцов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Вчера, 07:30
Андрей Сушенцов: Зеленский блефует, что война Украины может продолжаться и вестись результативноБыло бы избыточно оптимистичным ожидать, что между США и РФ могут быть разрешены все крупные разногласия. Мы находимся по разные стороны баррикад в многостороннем процессе формирования полицентричного мира. Тем не менее, конфигурация интересов между Россией и США позволяет говорить о том, что урегулирование по Украине может быть достигнуто.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГеннадий АлехинБПЛАfpv-дрондроныбеспилотникиСВОразведкаГлавные новостиСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:05В это трудно поверить, но Киев еще больше ужесточает мобилизацию!
07:00Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну
06:47Угроза остаться без отопления, пенсий и соцвыплат. Что ожидает украинцев в октябре
06:30Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины
06:30Что дальше? Вероятно, Одесса. Рик Санчес о том, к чему Россию толкает глухота ЕС и Киева
06:23Экономика Украины и война: энергетические провокации, ядерное дежавю и отопление как в Европе
06:10Арвинд Гупта: Индия не поддается давлению США и впредь будет вести себя также твердо
06:00Пресмыкаются перед Трампом и хотят увековечить "бусификацию". Чем занимаются украинские политики
06:00"Зачистка Гагаузии уже началась": Иван Скориков о первом ударе режима Санду по автономии
05:50Хавич: законопроект президента Польши Навроцкого имеет мало шансов на принятие
05:47Президент Польши одним законопроектом ударил по бандеровцам и политическим оппонентам
05:45"Ничем не обнаружить": эксперт Алехин о разведчиках из пенопласта, не выходящих в эфир
05:36"Ядерные боезаряды остаются под контролем России": Стефанович о механизме применения СЯО в Белоруссии
05:28"Дроны совершили революцию": военный эксперт о самом грозном оружии XXI века
05:18Позывной "Ясыть": Утром разговаривала с бойцом, а днем его бедренные кости разваливались в моих руках
05:18Франция может расширить свой "зонтик" на всю Европу: эксперт о европейском ядерном факторе
05:12"Зачистка может начаться после выборов": Скориков о сроках расправы над оппозицией в Молдавии
05:00"Охотничьи ружья" против дронов: полковник Алехин о тактике мобильных групп
04:54Китай наращивает, но не спешит раскрывать карты: эксперт рассказал о ядерной программе КНР
04:48По украинским лекалам: Скориков о возможном сценарии развития событий в Молдавии
Лента новостейМолния