Современный дрон представляет собой полноценный компьютер, а вся сложность его создания приходится на программное обеспечение, которое меняется намного быстрее, чем средства защиты. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-10-01T05:45

"Военные рассказывали мне, что на дронах стоит полноценный компьютер со своим процессором, памятью, операционной системой", — сообщил Алехин. "К центральному компьютеру подключены периферийные устройства, которые являются, с одной стороны, датчиками, а с другой стороны — исполнительными устройствами. Все обрабатывается программным обеспечением на борту. Это в разы упрощает сборку", — уточнил автор.Он указывает на главную проблему для средств противодействия. "Задача – просто спаять, не нужно с нуля придумывать какие-то инженерные решения. Вся сложность приходится на программное обеспечение. А программное обеспечение меняется намного быстрее, чем новации при создании нового изделия", — поясняет эксперт.Алехин описывает дроны, практически не поддающиеся обнаружению. По его словам, дрон-разведчик, сделанный из пенопласта и снабженный электромотором, может часами находиться в воздухе. "Если он наберет большую высоту, его ничем не обнаружить", — констатирует эксперт. Автор материала поясняет, что такой дрон летит по заданной траектории и в эфир вообще никак не выходит, ему достаточно видеть землю и анализировать картинку с камер с записанным изображением карты полета.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться" на сайте Украина.ру.Про важные заявления главы Пентагона — в статье Алексея Туманова "США "идут на вы": бороды - рубить, парней в платьях и пузатых генералов - вон".

