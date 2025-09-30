"Воюй, детка, воюй": политолог Казаков о новом подходе Трампа к Европе и Украине
Сосредоточившись на борьбе с глобалистами, Трамп избегает мелких международных скандалов, но периодически попадает в риторические ловушки, как с заявлением о сбитии российских самолетов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Комментируя текущую международную стратегию американского лидера, эксперт подчеркнул, что у Трампа висят на руках несколько неотложных проблем, которые требуют первостепенного внимания.
"Сейчас не до мелких международных скандалов", — отметил Казаков, поясняя, почему Трамп не акцентировался на ближневосточном конфликте, а встреча с Зеленским носила скорее формальный характер.
Особое внимание аналитик уделил риторическим промахам американского президента. "Трамп попал в ту же ловушку, получив по лбу теми же граблями, когда ляпнул про "сбивать российские самолеты"", — констатировал эксперт.
Он напомнил, что подобные неосторожные высказывания уже создавали проблемы в дипломатических отношениях весной, когда заявление о "прекращении огня" едва не сорвало диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.
Что касается европейского направления, то здесь, по мнению Казакова, у Трампа выработалась четкая и последовательная позиция. "Его подход можно охарактеризовать фразой "Воюй, детка, воюй", которая пришла на смену его знаменитому экономическому "Бури, детка, бури"", — провел параллель эксперт.
Полный текст интервью: "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.
