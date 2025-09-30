"Воюй, детка, воюй": политолог Казаков о новом подходе Трампа к Европе и Украине - 30.09.2025 Украина.ру
"Воюй, детка, воюй": политолог Казаков о новом подходе Трампа к Европе и Украине
"Воюй, детка, воюй": политолог Казаков о новом подходе Трампа к Европе и Украине - 30.09.2025
"Воюй, детка, воюй": политолог Казаков о новом подходе Трампа к Европе и Украине
Сосредоточившись на борьбе с глобалистами, Трамп избегает мелких международных скандалов, но периодически попадает в риторические ловушки, как с заявлением о сбитии российских самолетов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2025-09-30T04:18
2025-09-30T04:18
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064575585_0:362:1073:965_1920x0_80_0_0_3861c074cb5003a6e8094e4b526f804a.jpg
Комментируя текущую международную стратегию американского лидера, эксперт подчеркнул, что у Трампа висят на руках несколько неотложных проблем, которые требуют первостепенного внимания. "Сейчас не до мелких международных скандалов", — отметил Казаков, поясняя, почему Трамп не акцентировался на ближневосточном конфликте, а встреча с Зеленским носила скорее формальный характер.Особое внимание аналитик уделил риторическим промахам американского президента. "Трамп попал в ту же ловушку, получив по лбу теми же граблями, когда ляпнул про "сбивать российские самолеты"", — констатировал эксперт. Он напомнил, что подобные неосторожные высказывания уже создавали проблемы в дипломатических отношениях весной, когда заявление о "прекращении огня" едва не сорвало диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.Что касается европейского направления, то здесь, по мнению Казакова, у Трампа выработалась четкая и последовательная позиция. "Его подход можно охарактеризовать фразой "Воюй, детка, воюй", которая пришла на смену его знаменитому экономическому "Бури, детка, бури"", — провел параллель эксперт.Полный текст интервью: "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале Татьяны Стоянович: Загадочные дроны, изменчивый Трамп и новый козырь Запада против России. Украина в международном контексте.
https://ukraina.ru/20250926/amerikanskaya-paradigma-putin-sdelal-predlozhenie-ot-kotorogo-trampu-budet-trudno-otkazatsya-1069170868.html
новости, европа, украина, россия, дональд трамп, украина.ру, экономика, кризис, самолет, конфликт, ближний восток, владимир путин, владимир зеленский, трамп и зеленский, переговоры, новости переговоров
Новости, Европа, Украина, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру, экономика, кризис, самолет, конфликт, Ближний Восток, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, переговоры, новости переговоров

"Воюй, детка, воюй": политолог Казаков о новом подходе Трампа к Европе и Украине

04:18 30.09.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Сосредоточившись на борьбе с глобалистами, Трамп избегает мелких международных скандалов, но периодически попадает в риторические ловушки, как с заявлением о сбитии российских самолетов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Комментируя текущую международную стратегию американского лидера, эксперт подчеркнул, что у Трампа висят на руках несколько неотложных проблем, которые требуют первостепенного внимания.
"Сейчас не до мелких международных скандалов", — отметил Казаков, поясняя, почему Трамп не акцентировался на ближневосточном конфликте, а встреча с Зеленским носила скорее формальный характер.
Особое внимание аналитик уделил риторическим промахам американского президента. "Трамп попал в ту же ловушку, получив по лбу теми же граблями, когда ляпнул про "сбивать российские самолеты"", — констатировал эксперт.
Он напомнил, что подобные неосторожные высказывания уже создавали проблемы в дипломатических отношениях весной, когда заявление о "прекращении огня" едва не сорвало диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.
Что касается европейского направления, то здесь, по мнению Казакова, у Трампа выработалась четкая и последовательная позиция. "Его подход можно охарактеризовать фразой "Воюй, детка, воюй", которая пришла на смену его знаменитому экономическому "Бури, детка, бури"", — провел параллель эксперт.
Полный текст интервью: "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в материале Татьяны Стоянович: Загадочные дроны, изменчивый Трамп и новый козырь Запада против России. Украина в международном контексте.
26 сентября, 04:41
Американская парадигма. Путин сделал предложение, от которого Трампу будет трудно отказатьсяПрезидент РФ Владимир Путин выступил с инициативой добровольно продолжать соблюдать ограничения по вооружениям. Дональд Трамп, конечно, может ответить как угодно, но для его страны эта сделка была бы на руку
