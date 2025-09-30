https://ukraina.ru/20250930/voenkor-aleksandr-chalenko-rasskazal-o-nastroeniyakh-v-voyskakh-1069397454.html

Военкор Александр Чаленко рассказал о настроениях в войсках

Военкор Александр Чаленко рассказал о настроениях в войсках - 30.09.2025 Украина.ру

Военкор Александр Чаленко рассказал о настроениях в войсках

Во вторник, 30 сентября, Минобороны России сообщило, что ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции. Украина.ру, 30.09.2025

2025-09-30T14:43

2025-09-30T14:43

2025-09-30T14:43

видео

александр чаленко

украина.ру

россия

новости

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1e/1069396822_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd3d05c27e5c375489a582b43afcf826.jpg

Во вторник, 30 сентября, Минобороны России сообщило, что ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции. О настроениях в российской армии рассказал вернувшийся из командировки в зону СВО корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, александр чаленко, украина.ру, россия, новости, сво, видео