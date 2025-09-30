https://ukraina.ru/20250930/vmeste--navsegda-tri-goda-nazad-donbass-i-novorossiya-vernulis-v-rossiyu-1069387517.html

Вместе – навсегда. Три года назад Донбасс и Новороссия вернулись в Россию

Вместе – навсегда. Три года назад Донбасс и Новороссия вернулись в Россию

Во вторник, 30 сентября, Россия отмечает очередную годовщину воссоединения с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями

Сделать мечту реальностьюРовно три года назад эти исторические российские земли снова вошли в состав России. Такое решение на референдуме подавляющим большинством голосов приняли сами жители новых регионов.Сегодня с этой годовщиной россиян поздравил президент страны Владимир Путин.Он напомнил, что нынешний год – год Защитника Отечества."В этот праздничный день, в год защитника Отечества, с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего времени. Благодарю вас за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день вашей трудной боевой работы", - отметил Путин.Президент выразил уверенность, что благодаря военнослужащим безопасность страны будет надежно обеспечена, "а на героическую землю Донбасса и Новороссии вновь вернется долгожданный и прочный мир"."Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили свое будущее. Сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее судьбоносное решение - быть со своим Отечеством, с Россией. Вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда", - отметил он.Глава государства рассказал о том, как идет восстановление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей."Развернута масштабная программа социально-экономического развития, а по сути - возрождения наших исконных исторических русских земель. В нее включилась вся страна, все регионы России", - сказал Путин, пообещав, что будут обеспечены необходимые условия, чтобы раскрыть "колоссальный потенциал" Донбасса и Новороссии.Предстоит большая работа, но все задачи по развитию этих регионов будут выполнены, подчеркнул он."Знаю, как трудно сейчас жителям освобожденных городов и поселков. Много действительно острых, насущных проблем, в их числе - первостепенные, жизненно важные для каждого человека вопросы надежного водоснабжения, доступности качественной медицины и так далее", - рассказал российский лидер.Россия преодолеет любые испытания и станет только сильнее, отметил Путин."Вместе, плечом к плечу, продолжим обустраивать наш общий дом, великую и независимую страну, суверенное государство", - подытожил глава государства.Исконные землиРоссийский президент не зря напомнил, что будущее ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определяли сами жители этих регионов. Это был осознанный и выстраданный выбор после трех десятков лет пребывания в составе независимой Украины.Три года назад за вхождение в состав РФ высказались 99,23% жителей ДНР, 98,42% жителей ЛНР, а в Запорожской и Херсонской областях это решение поддержали 93,11% и 87,05% граждан соответственно.За три года там было сделано столько, сколько, пожалуй, не было сделано украинскими властями за последние 30 лет. Об этом же в выступлении Путина: в четырех регионах было отремонтировано и построено с нуля 23,5 тыс. жилых и социальных объектов, свыше 6,3 тыс. км автодорог.Из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ сделать предстоит еще очень много, но Москва дает понять, что все цели по восстановлению и развитию этих территорий будут достигнуты.Иначе и быть не может, и это также подчеркнул Путин в своем обращении, ведь Донбасс и Новороссия – "исконные исторические русские земли".Пребывание этих регионов в составе Украины по историческим меркам оказалось коротким, но за это время адепты украинской "самостийности" сделали все, чтобы попытаться оторвать эти территории и их жителей от большой России, разрушить единое историко-культурное пространство.Специальная военная операция поставила заслон таким планам, хотя ликвидировать эту угрозу не удалось до сих пор. Еще находятся под оккупацией Запорожье и Херсон, Славянск и Краматорск, другие города и поселки. Не зря, когда ВС РФ берут под контроль очередной населенный пункт, который ранее был под Украиной, официальные лица используют термин "освобождение".Сегодня такое освобождение идет не только в обозначенных четырех регионах, но и в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Да, пока в рамках создания буферной зоны, но где придется проводить границы этой зоны сегодня вряд кто сегодня возьмется предсказать.Не нужно питать иллюзий: заботливо выпестованный Западом франкенштейн украинской политической нации оказался живучим и сдаваться не собирается, а чем больше этого монстра загоняют в угол, тем злее его оскал. Именно в ликвидации этого проекта, весь смысл которого заключается в войне с Россией, и лежит ключ к решению конфликта, когда мир в Донбасс, Новороссию и Украину придет навсегда.О том, что связывает воссоединившиеся с РФ регионы с другими частями большой страны - в материале издания Украина.ру Такие далёкие, но такие близкие: что связывает Новороссию и Дальний Восток.

