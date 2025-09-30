Вместе – навсегда. Три года назад Донбасс и Новороссия вернулись в Россию - 30.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250930/vmeste--navsegda-tri-goda-nazad-donbass-i-novorossiya-vernulis-v-rossiyu-1069387517.html
Вместе – навсегда. Три года назад Донбасс и Новороссия вернулись в Россию
Вместе – навсегда. Три года назад Донбасс и Новороссия вернулись в Россию - 30.09.2025 Украина.ру
Вместе – навсегда. Три года назад Донбасс и Новороссия вернулись в Россию
Во вторник, 30 сентября, Россия отмечает очередную годовщину воссоединения с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями
2025-09-30T12:14
2025-09-30T12:18
эксклюзив
россия
новороссия
владимир путин
украина
лнр
днр
запорожская область
херсонская область
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101547/07/1015470713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26f5af2ef73479e16920958d9aea26fd.jpg
Сделать мечту реальностьюРовно три года назад эти исторические российские земли снова вошли в состав России. Такое решение на референдуме подавляющим большинством голосов приняли сами жители новых регионов.Сегодня с этой годовщиной россиян поздравил президент страны Владимир Путин.Он напомнил, что нынешний год – год Защитника Отечества."В этот праздничный день, в год защитника Отечества, с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего времени. Благодарю вас за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день вашей трудной боевой работы", - отметил Путин.Президент выразил уверенность, что благодаря военнослужащим безопасность страны будет надежно обеспечена, "а на героическую землю Донбасса и Новороссии вновь вернется долгожданный и прочный мир"."Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили свое будущее. Сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее судьбоносное решение - быть со своим Отечеством, с Россией. Вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда", - отметил он.Глава государства рассказал о том, как идет восстановление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей."Развернута масштабная программа социально-экономического развития, а по сути - возрождения наших исконных исторических русских земель. В нее включилась вся страна, все регионы России", - сказал Путин, пообещав, что будут обеспечены необходимые условия, чтобы раскрыть "колоссальный потенциал" Донбасса и Новороссии.Предстоит большая работа, но все задачи по развитию этих регионов будут выполнены, подчеркнул он."Знаю, как трудно сейчас жителям освобожденных городов и поселков. Много действительно острых, насущных проблем, в их числе - первостепенные, жизненно важные для каждого человека вопросы надежного водоснабжения, доступности качественной медицины и так далее", - рассказал российский лидер.Россия преодолеет любые испытания и станет только сильнее, отметил Путин."Вместе, плечом к плечу, продолжим обустраивать наш общий дом, великую и независимую страну, суверенное государство", - подытожил глава государства.Исконные землиРоссийский президент не зря напомнил, что будущее ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определяли сами жители этих регионов. Это был осознанный и выстраданный выбор после трех десятков лет пребывания в составе независимой Украины.Три года назад за вхождение в состав РФ высказались 99,23% жителей ДНР, 98,42% жителей ЛНР, а в Запорожской и Херсонской областях это решение поддержали 93,11% и 87,05% граждан соответственно.За три года там было сделано столько, сколько, пожалуй, не было сделано украинскими властями за последние 30 лет. Об этом же в выступлении Путина: в четырех регионах было отремонтировано и построено с нуля 23,5 тыс. жилых и социальных объектов, свыше 6,3 тыс. км автодорог.Из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ сделать предстоит еще очень много, но Москва дает понять, что все цели по восстановлению и развитию этих территорий будут достигнуты.Иначе и быть не может, и это также подчеркнул Путин в своем обращении, ведь Донбасс и Новороссия – "исконные исторические русские земли".Пребывание этих регионов в составе Украины по историческим меркам оказалось коротким, но за это время адепты украинской "самостийности" сделали все, чтобы попытаться оторвать эти территории и их жителей от большой России, разрушить единое историко-культурное пространство.Специальная военная операция поставила заслон таким планам, хотя ликвидировать эту угрозу не удалось до сих пор. Еще находятся под оккупацией Запорожье и Херсон, Славянск и Краматорск, другие города и поселки. Не зря, когда ВС РФ берут под контроль очередной населенный пункт, который ранее был под Украиной, официальные лица используют термин "освобождение".Сегодня такое освобождение идет не только в обозначенных четырех регионах, но и в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Да, пока в рамках создания буферной зоны, но где придется проводить границы этой зоны сегодня вряд кто сегодня возьмется предсказать.Не нужно питать иллюзий: заботливо выпестованный Западом франкенштейн украинской политической нации оказался живучим и сдаваться не собирается, а чем больше этого монстра загоняют в угол, тем злее его оскал. Именно в ликвидации этого проекта, весь смысл которого заключается в войне с Россией, и лежит ключ к решению конфликта, когда мир в Донбасс, Новороссию и Украину придет навсегда.О том, что связывает воссоединившиеся с РФ регионы с другими частями большой страны - в материале издания Украина.ру Такие далёкие, но такие близкие: что связывает Новороссию и Дальний Восток.
https://ukraina.ru/20250928/to-ne-drony-to-zvzdy-zazhglis-kak-festival-zvzdy-nad-donbassom-vernulsya-v-donetsk-1069309925.html
россия
новороссия
украина
лнр
днр
запорожская область
херсонская область
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101547/07/1015470713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9ec8185f0ba773bde897e314e11d19c5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, новороссия, владимир путин, украина, лнр, днр, запорожская область, херсонская область, донбасс
Эксклюзив, Россия, Новороссия, Владимир Путин, Украина, ЛНР, ДНР, Запорожская область, Херсонская область, Донбасс

Вместе – навсегда. Три года назад Донбасс и Новороссия вернулись в Россию

12:14 30.09.2025 (обновлено: 12:18 30.09.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Во вторник, 30 сентября, Россия отмечает очередную годовщину воссоединения с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями
Сделать мечту реальностью
Ровно три года назад эти исторические российские земли снова вошли в состав России. Такое решение на референдуме подавляющим большинством голосов приняли сами жители новых регионов.
Сегодня с этой годовщиной россиян поздравил президент страны Владимир Путин.
"Дорогие друзья, уважаемые граждане России! Сердечно поздравляю вас с праздником - с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с нашей большой сплоченной страной", - сказал он.
Он напомнил, что нынешний год – год Защитника Отечества.
"В этот праздничный день, в год защитника Отечества, с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего времени. Благодарю вас за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день вашей трудной боевой работы", - отметил Путин.
Президент выразил уверенность, что благодаря военнослужащим безопасность страны будет надежно обеспечена, "а на героическую землю Донбасса и Новороссии вновь вернется долгожданный и прочный мир".
"Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили свое будущее. Сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее судьбоносное решение - быть со своим Отечеством, с Россией. Вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда", - отметил он.
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Глава государства рассказал о том, как идет восстановление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
"Развернута масштабная программа социально-экономического развития, а по сути - возрождения наших исконных исторических русских земель. В нее включилась вся страна, все регионы России", - сказал Путин, пообещав, что будут обеспечены необходимые условия, чтобы раскрыть "колоссальный потенциал" Донбасса и Новороссии.
Предстоит большая работа, но все задачи по развитию этих регионов будут выполнены, подчеркнул он.
"Знаю, как трудно сейчас жителям освобожденных городов и поселков. Много действительно острых, насущных проблем, в их числе - первостепенные, жизненно важные для каждого человека вопросы надежного водоснабжения, доступности качественной медицины и так далее", - рассказал российский лидер.
Россия преодолеет любые испытания и станет только сильнее, отметил Путин.
"Вместе, плечом к плечу, продолжим обустраивать наш общий дом, великую и независимую страну, суверенное государство", - подытожил глава государства.
Исконные земли
Российский президент не зря напомнил, что будущее ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определяли сами жители этих регионов. Это был осознанный и выстраданный выбор после трех десятков лет пребывания в составе независимой Украины.
Три года назад за вхождение в состав РФ высказались 99,23% жителей ДНР, 98,42% жителей ЛНР, а в Запорожской и Херсонской областях это решение поддержали 93,11% и 87,05% граждан соответственно.
За три года там было сделано столько, сколько, пожалуй, не было сделано украинскими властями за последние 30 лет. Об этом же в выступлении Путина: в четырех регионах было отремонтировано и построено с нуля 23,5 тыс. жилых и социальных объектов, свыше 6,3 тыс. км автодорог.
На фестивале - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
28 сентября, 17:59
"То не дроны, то звёзды зажглись": как фестиваль "Звёзды над Донбассом" вернулся в ДонецкНа этой неделе в ДНР прошёл VII Международный фестиваль креативных индустрий "Звёзды над Донбассом". Что представляет собой одно из самых ярких событий в жизни уже не только воюющего региона, но и всей России? Как всё это выглядит и ощущается изнутри? Попробуем разобраться
Из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ сделать предстоит еще очень много, но Москва дает понять, что все цели по восстановлению и развитию этих территорий будут достигнуты.
Иначе и быть не может, и это также подчеркнул Путин в своем обращении, ведь Донбасс и Новороссия – "исконные исторические русские земли".
Пребывание этих регионов в составе Украины по историческим меркам оказалось коротким, но за это время адепты украинской "самостийности" сделали все, чтобы попытаться оторвать эти территории и их жителей от большой России, разрушить единое историко-культурное пространство.
Специальная военная операция поставила заслон таким планам, хотя ликвидировать эту угрозу не удалось до сих пор. Еще находятся под оккупацией Запорожье и Херсон, Славянск и Краматорск, другие города и поселки. Не зря, когда ВС РФ берут под контроль очередной населенный пункт, который ранее был под Украиной, официальные лица используют термин "освобождение".
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Сегодня такое освобождение идет не только в обозначенных четырех регионах, но и в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Да, пока в рамках создания буферной зоны, но где придется проводить границы этой зоны сегодня вряд кто сегодня возьмется предсказать.
Не нужно питать иллюзий: заботливо выпестованный Западом франкенштейн украинской политической нации оказался живучим и сдаваться не собирается, а чем больше этого монстра загоняют в угол, тем злее его оскал.
Именно в ликвидации этого проекта, весь смысл которого заключается в войне с Россией, и лежит ключ к решению конфликта, когда мир в Донбасс, Новороссию и Украину придет навсегда.
О том, что связывает воссоединившиеся с РФ регионы с другими частями большой страны - в материале издания Украина.ру Такие далёкие, но такие близкие: что связывает Новороссию и Дальний Восток.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияНовороссияВладимир ПутинУкраинаЛНРДНРЗапорожская областьХерсонская областьДонбасс
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Стали известны "уроки Краснолиманского направления": наступление в северном Донбассе идет по учебнику
13:28Нидерланды зимой разместят в Польше Patriot и системы борьбы с БПЛА
13:27Песков об инициативе фон дер Ляйен по созданию "стены дронов" в ЕС: создание стен – это всегда плохо
13:14Константиновское направление: ВС РФ продолжают "зачистку"
13:05Президент Польши Навроцкий ежедневно советуется по важнейшим вопросам с духом русофоба Пилсудского
12:55Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1,6 тыс. военнослужащих
12:55Обстановка на Красноармейском направлении
12:53ЕС обходит вето Венгрии на вступление Украины, Киев готовит масштабную провокацию. Главное на 13:00
12:45Армия России в ДНР освободила Северск Малый и Кировск
12:36Президент Польши рассказал о личной трагедии из-за табака
12:30Главные новости к 12:30 30 сентября
12:14Вместе – навсегда. Три года назад Донбасс и Новороссия вернулись в Россию
12:07СВР сообщила подробности новой антироссийской провокации Киева в ЕС
12:00ЕС готовится к приему Украины и Молдавии в обход позиции Венгрии - Financial Times
11:44"Это уже не возвращение, а приход": РСПП пояснил перспективы иностранного бизнеса в России
11:39Орбан поставил диагноз Западу: "Воюют за кусок Украины"
11:18Евросоюз выделит Киеву миллиарды на беспилотники - глава ЕК
11:12Группировку наркоторговцев разоблачили на Западной Украине
10:59Обстановка на Купянском направлении
10:53Китайский фактор в демагогии США. Трампу нужен не мир на Украине, а дружба с Россией против КНР
Лента новостейМолния