Скачко: Рокфеллер-миллиардер — всем богачам пример

Рекорды, взлеты и падения Рокфеллеров. Как стать богатым и не погибнуть за металл Считать деньги в чужих карманах вообще-то нехорошо, но очень хочется. Тем более об этом человеке журналисты как-то написали: "Монеты сыплются в карманы с такой скоростью, что ему нужен паровой экскаватор, чтобы не захлебнуться в деньгах".