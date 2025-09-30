Скачко: Рокфеллер-миллиардер — всем богачам пример - 30.09.2025 Украина.ру
Скачко: Рокфеллер-миллиардер — всем богачам пример
В 1916-м году, 109 лет назад, американский предприниматель Джон Рокфеллер стал первым официальным долларовым миллиардером в истории человечества.
О том, чем был примечателен этот бизнесмен, рассказал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.
В 1916-м году, 109 лет назад, американский предприниматель Джон Рокфеллер стал первым официальным долларовым миллиардером в истории человечества.
О том, чем был примечателен этот бизнесмен, рассказал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.
Рекорды, взлеты и падения Рокфеллеров. Как стать богатым и не погибнуть за металл Считать деньги в чужих карманах вообще-то нехорошо, но очень хочется. Тем более об этом человеке журналисты как-то написали: "Монеты сыплются в карманы с такой скоростью, что ему нужен паровой экскаватор, чтобы не захлебнуться в деньгах".
