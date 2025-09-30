Путь к большой войне через дверь в Приднестровье: Семибратов о джекпоте со складом оружия в Колбасне - 30.09.2025 Украина.ру
Путь к большой войне через дверь в Приднестровье: Семибратов о джекпоте со складом оружия в Колбасне
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру проанализировал итоги выборов в Молдавии и рассказал об их возможных последствиях
Также он рассказал о предпосылках к началу большой войны: 00:31 - Итоги парламентских выборов в Молдавии.05:59 - Когда умерла демократия в Европе? 08:19 - Милитаризация Европы и мифы о нападении России на НАТО.12:12 - Вероятность наступления "момента Франца Фердинанда".17:08 - Фактор Приднестровья как повод для большой войны.
Видео, Приднестровье, Молдавия, Европа, НАТО

Путь к большой войне через дверь в Приднестровье: Семибратов о джекпоте со складом оружия в Колбасне

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру проанализировал итоги выборов в Молдавии и рассказал об их возможных последствиях
Также он рассказал о предпосылках к началу большой войны:
00:31 - Итоги парламентских выборов в Молдавии.
05:59 - Когда умерла демократия в Европе?
08:19 - Милитаризация Европы и мифы о нападении России на НАТО.
12:12 - Вероятность наступления "момента Франца Фердинанда".
17:08 - Фактор Приднестровья как повод для большой войны.
