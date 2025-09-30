Полковник Насонов: Европа не создала корпусов, способных прорвать российскую оборону - 30.09.2025 Украина.ру
Полковник Насонов: Европа не создала корпусов, способных прорвать российскую оборону
Планы Запада по созданию ударных корпусов для "прорыва" российской обороны нереализуемы, а заявления о возврате ВСУ территорий не соответствуют действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на вопрос об истерике и новых инициативах Запада, эксперт высказал уверенность в несостоятельности этих планов. Он также подверг сомнению саму возможность создания Западом реально боеспособных крупных формирований. "Кстати, Европа так и не создала те самые корпуса, которые якобы смогут прорвать российскую оборону. Даже если они соединят в корпус несколько бригад, у них не будет корпусной системы управления, средств поражения и разведки", – пояснил аналитик.Комментируя заявления иностранных политиков о "возврате территорий", Насонов дал им однозначную оценку. "Поэтому когда Трамп говорит, что Украина что-то там вернет, то это просто стеб", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.Про различные особенности применения беспилотников в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться".
© AP / Vadim Ghirda
Планы Запада по созданию ударных корпусов для "прорыва" российской обороны нереализуемы, а заявления о возврате ВСУ территорий не соответствуют действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на вопрос об истерике и новых инициативах Запада, эксперт высказал уверенность в несостоятельности этих планов.
"Конечно, [президент США Дональд] Трамп пожелал Украине успеха, но не сказал, что будет подставлять плечо. Да, поставки оружия за счет Европы продолжатся. Но Европа уже не такая богатая", – заявил Насонов.
Он также подверг сомнению саму возможность создания Западом реально боеспособных крупных формирований. "Кстати, Европа так и не создала те самые корпуса, которые якобы смогут прорвать российскую оборону. Даже если они соединят в корпус несколько бригад, у них не будет корпусной системы управления, средств поражения и разведки", – пояснил аналитик.
Комментируя заявления иностранных политиков о "возврате территорий", Насонов дал им однозначную оценку. "Поэтому когда Трамп говорит, что Украина что-то там вернет, то это просто стеб", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.
Про различные особенности применения беспилотников в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться".
24 сентября, 05:18
Трамп поощряет ЕвропуВ ходе прошедшей сессии Генассамблеи ООН Трамп (в своём выступлении на пленарном заседании и заявлениях по итогам встреч с различными политиками) не только хвастался своими миротворческими успехами (прекращение "семи войн"), он также сделал заявления по украинскому кризису, которые некоторые наблюдатели уже называют крутым разворотом политики США
Лента новостейМолния