https://ukraina.ru/20250930/polkovnik-nasonov-evropa-ne-sozdala-korpusov-sposobnykh-prorvat-rossiyskuyu-oboronu-1069335695.html

Полковник Насонов: Европа не создала корпусов, способных прорвать российскую оборону

Планы Запада по созданию ударных корпусов для "прорыва" российской обороны нереализуемы, а заявления о возврате ВСУ территорий не соответствуют действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-09-30T05:24

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_4db0ffb27a78b226f1982a5c120f8257.jpg

Отвечая на вопрос об истерике и новых инициативах Запада, эксперт высказал уверенность в несостоятельности этих планов. Он также подверг сомнению саму возможность создания Западом реально боеспособных крупных формирований. "Кстати, Европа так и не создала те самые корпуса, которые якобы смогут прорвать российскую оборону. Даже если они соединят в корпус несколько бригад, у них не будет корпусной системы управления, средств поражения и разведки", – пояснил аналитик.Комментируя заявления иностранных политиков о "возврате территорий", Насонов дал им однозначную оценку. "Поэтому когда Трамп говорит, что Украина что-то там вернет, то это просто стеб", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.Про различные особенности применения беспилотников в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться".

