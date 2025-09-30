Ищенко о том, почему Украине не светит вступление в ЕС - 30.09.2025 Украина.ру
Ищенко о том, почему Украине не светит вступление в ЕС
Ищенко о том, почему Украине не светит вступление в ЕС
Ищенко о том, почему Украине не светит вступление в ЕС
Во вторник, 30 сентября, издание Financial Times написало, что ЕС разработал план, позволяющий продолжить подготовку Украины и Молдавии к вступлению в Евросоюз, которое сейчас заблокировано из-за "вето", наложенного Венгрией.
2025-09-30T19:11
2025-09-30T19:11
видео
О том, насколько реалистичны эти планы, изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Ищенко о том, почему Украине не светит вступление в ЕС

Во вторник, 30 сентября, издание Financial Times написало, что ЕС разработал план, позволяющий продолжить подготовку Украины и Молдавии к вступлению в Евросоюз, которое сейчас заблокировано из-за "вето", наложенного Венгрией.
О том, насколько реалистичны эти планы, изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
16:52
Дружит с Трампом, берет российскую нефть и не дает денег Украине. ЕС решил "изолировать" ОрбанаРоссия окончательно победила в конфликте с Украиной и этот вопрос закрыт. Так премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном возврате территорий Киевом
