Ищенко о том, почему Украине не светит вступление в ЕС
Ищенко о том, почему Украине не светит вступление в ЕС
Во вторник, 30 сентября, издание Financial Times написало, что ЕС разработал план, позволяющий продолжить подготовку Украины и Молдавии к вступлению в Евросоюз, которое сейчас заблокировано из-за "вето", наложенного Венгрией.
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1e/1069415460_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bf26c6825f777aa0b45c12e405df5878.jpg
О том, насколько реалистичны эти планы, изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
