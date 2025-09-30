"Им оставляют коридор для выхода": полковник запаса о заблокированных подразделениях ВСУ в Купянске - 30.09.2025 Украина.ру
"Им оставляют коридор для выхода": полковник запаса о заблокированных подразделениях ВСУ в Купянске
"Им оставляют коридор для выхода": полковник запаса о заблокированных подразделениях ВСУ в Купянске - 30.09.2025 Украина.ру
"Им оставляют коридор для выхода": полковник запаса о заблокированных подразделениях ВСУ в Купянске
Около 700 военнослужащих ВСУ заблокированы в городской застройке Купянска, где они находятся в полуокружении, а их численность определяется по радиоперехватам и данным мобильной связи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о расположении заблокированной группировки ВСУ, Насонов подтвердил: "В городской застройке. Их там около 700 человек. Численность определяется по числу позывных в радиоперехватах и количеству абонентов мобильной связи".Эксперт также добавил важную деталь о тактике действий в отношении украинских подразделений: "Отмечу также, что мы заблокировали в городе откровенно бандеровские подразделения, воспитанные в нацистской идеологии. Они мотивированные, ненавидят нас, но у них тоже ничего не получается. Это они находятся в полуокружении. Добивать их смысла нет, чтобы не терять людей и время. Поэтому им оставляют коридор для выхода".На вопрос о судьбе группировки противника на восточном берегу Оскола Насонов ответил кратко: "Да, да. Если они не успеют сбежать, им придется поднять руки и пополнить наш обменный фонд".Полный текст интервью "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.Про различные особенности применения беспилотников в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться".
Около 700 военнослужащих ВСУ заблокированы в городской застройке Купянска, где они находятся в полуокружении, а их численность определяется по радиоперехватам и данным мобильной связи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о расположении заблокированной группировки ВСУ, Насонов подтвердил: "В городской застройке. Их там около 700 человек. Численность определяется по числу позывных в радиоперехватах и количеству абонентов мобильной связи".
Эксперт также добавил важную деталь о тактике действий в отношении украинских подразделений: "Отмечу также, что мы заблокировали в городе откровенно бандеровские подразделения, воспитанные в нацистской идеологии. Они мотивированные, ненавидят нас, но у них тоже ничего не получается. Это они находятся в полуокружении. Добивать их смысла нет, чтобы не терять людей и время. Поэтому им оставляют коридор для выхода".
На вопрос о судьбе группировки противника на восточном берегу Оскола Насонов ответил кратко: "Да, да. Если они не успеют сбежать, им придется поднять руки и пополнить наш обменный фонд".
Полный текст интервью "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.
Про различные особенности применения беспилотников в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться".
26 сентября, 18:24
Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условияхЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру.
Купянск, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, ВСУ, окружение ВСУ
 
