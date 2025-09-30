Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено - 30.09.2025 Украина.ру
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено после получасового ограничения. Об этом в ночь на 30 сентября сообщил оперативный телеграм-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту
2025-09-30T03:35
2025-09-30T03:35
новости
украина.ру
крымский мост
краснодарский край
крым
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении канала от 3:28 мск.Движение на мосту было ограничено в 2:58 мск.Ранее на территории Краснодарского края и Крыма была объявлена ракетная опасность, в настоящее время она отменена.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, украина.ру, крымский мост, краснодарский край, крым
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

03:35 30.09.2025
 
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено после получасового ограничения. Об этом в ночь на 30 сентября сообщил оперативный телеграм-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении канала от 3:28 мск.
Движение на мосту было ограничено в 2:58 мск.
Ранее на территории Краснодарского края и Крыма была объявлена ракетная опасность, в настоящее время она отменена.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
