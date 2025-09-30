https://ukraina.ru/20250930/dvizhenie-avtotransporta-po-krymskomu-mostu-vosstanovleno-1069377514.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено - 30.09.2025 Украина.ру

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено после получасового ограничения. Об этом в ночь на 30 сентября сообщил оперативный телеграм-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту

2025-09-30T03:35

2025-09-30T03:35

2025-09-30T03:35

новости

украина.ру

крымский мост

краснодарский край

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066062046_0:21:1192:692_1920x0_80_0_0_ebbca0af6942ebaf1462af4202165612.jpg

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении канала от 3:28 мск.Движение на мосту было ограничено в 2:58 мск.Ранее на территории Краснодарского края и Крыма была объявлена ракетная опасность, в настоящее время она отменена.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

крымский мост

краснодарский край

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, крымский мост, краснодарский край, крым