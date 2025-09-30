https://ukraina.ru/20250930/dobivat-ikh-net-smysla-polkovnik-nasonov-o-provale-kontrnastupleniya-vsu-pod-kupyanskom-1069330755.html

"Добивать их нет смысла": полковник Насонов о провале контрнаступления ВСУ под Купянском

"Добивать их нет смысла": полковник Насонов о провале контрнаступления ВСУ под Купянском - 30.09.2025 Украина.ру

"Добивать их нет смысла": полковник Насонов о провале контрнаступления ВСУ под Купянском

Успешное продвижение группировки войск "Запад" под Купянском и смена тактики позволили взять под контроль около 70% строений, а заблокированным подразделениям ВСУ оставлен коридор для выхода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-09-30T05:42

2025-09-30T05:42

2025-09-30T05:42

новости

купянск

россия

волчанск

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

харьковская область

спецоперация

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_0:22:1080:630_1920x0_80_0_0_65af090a36da54f52fb3593973c2815f.jpg

Отвечая на вопрос о попытках ВСУ изменить ситуацию, Насонов подтвердил, что противник предпринимал контратаки. "Учитывая, что около 70% строений перешли под наш контроль. При этом наши СМИ не обратили внимание, что ВСУ предприняли попытку контрнаступления на этом участке за счет механизированных подразделений, чтобы потеснить нас. Но ничего у противника не получилось", – заявил эксперт.Он также уточнил судьбу заблокированной группировки противника в городской застройке, численность которой оценивается в 700 человек. Отвечая на вопрос о дальнейших целях после взятия Купянска, Насонов отметил стратегическое значение города для дестабилизации логистики ВСУ. "Купянск очень важен для нас. Когда мы его возьмем, будем двигаться по трассе "Сватово — Купянск —Харьков", чтобы затруднить ВСУ перемещать грузы, личный состав и технику по нескольким рокадным дорогам. В частности, будем затруднять снабжение Волчанска, где мы наступаем с разных сторон", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Виталия Киселева: Пока Россия сражается с ВСУ в небе и на земле, Европа готовит новые дроновые провокации.

https://ukraina.ru/20250929/ruslan-kotsaba-dlya-ukrainy-luchshe-kapitulyatsiya-chem-bessmyslennaya-gibel-lyudey-1069043409.html

купянск

россия

волчанск

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, россия, волчанск, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, харьковская область, спецоперация, наступление, главные новости, дзен новости сво, новости россии, всу, потери всу, разгром всу