"Добивать их нет смысла": полковник Насонов о провале контрнаступления ВСУ под Купянском
Успешное продвижение группировки войск "Запад" под Купянском и смена тактики позволили взять под контроль около 70% строений, а заблокированным подразделениям ВСУ оставлен коридор для выхода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на вопрос о попытках ВСУ изменить ситуацию, Насонов подтвердил, что противник предпринимал контратаки. "Учитывая, что около 70% строений перешли под наш контроль. При этом наши СМИ не обратили внимание, что ВСУ предприняли попытку контрнаступления на этом участке за счет механизированных подразделений, чтобы потеснить нас. Но ничего у противника не получилось", – заявил эксперт.Он также уточнил судьбу заблокированной группировки противника в городской застройке, численность которой оценивается в 700 человек. Отвечая на вопрос о дальнейших целях после взятия Купянска, Насонов отметил стратегическое значение города для дестабилизации логистики ВСУ. "Купянск очень важен для нас. Когда мы его возьмем, будем двигаться по трассе "Сватово — Купянск —Харьков", чтобы затруднить ВСУ перемещать грузы, личный состав и технику по нескольким рокадным дорогам. В частности, будем затруднять снабжение Волчанска, где мы наступаем с разных сторон", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Виталия Киселева: Пока Россия сражается с ВСУ в небе и на земле, Европа готовит новые дроновые провокации.
"Добивать их нет смысла": полковник Насонов о провале контрнаступления ВСУ под Купянском

05:42 30.09.2025
 
Успешное продвижение группировки войск "Запад" под Купянском и смена тактики позволили взять под контроль около 70% строений, а заблокированным подразделениям ВСУ оставлен коридор для выхода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на вопрос о попытках ВСУ изменить ситуацию, Насонов подтвердил, что противник предпринимал контратаки. "Учитывая, что около 70% строений перешли под наш контроль. При этом наши СМИ не обратили внимание, что ВСУ предприняли попытку контрнаступления на этом участке за счет механизированных подразделений, чтобы потеснить нас. Но ничего у противника не получилось", – заявил эксперт.
Он также уточнил судьбу заблокированной группировки противника в городской застройке, численность которой оценивается в 700 человек.
"Отмечу также, что мы заблокировали в городе откровенно бандеровские подразделения, воспитанные в нацистской идеологии. Они мотивированные, ненавидят нас, но у них тоже ничего не получается. Это они находятся в полуокружении. Добивать их смысла нет, чтобы не терять людей и время. Поэтому им оставляют коридор для выхода", – пояснил полковник.
Отвечая на вопрос о дальнейших целях после взятия Купянска, Насонов отметил стратегическое значение города для дестабилизации логистики ВСУ. "Купянск очень важен для нас. Когда мы его возьмем, будем двигаться по трассе "Сватово — Купянск —Харьков", чтобы затруднить ВСУ перемещать грузы, личный состав и технику по нескольким рокадным дорогам. В частности, будем затруднять снабжение Волчанска, где мы наступаем с разных сторон", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Виталия Киселева: Пока Россия сражается с ВСУ в небе и на земле, Европа готовит новые дроновые провокации.
Лента новостейМолния