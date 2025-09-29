Разоблачение "хореографии страха". Пока Европа ищет врага, Зеленский провоцирует Италию Власти ЕС и НАТО обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства Польши и других стран. Россия считает эти инциденты провокациями для эскалации конфликта на Украине. Итальянские политические силы разрозненны, и этим воспользовался Зеленский