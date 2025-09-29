Туманов: глава МИД Италии был вынужден ответить на заявление Зеленского - 29.09.2025 Украина.ру
Туманов: глава МИД Италии был вынужден ответить на заявление Зеленского
В понедельник, 29 сентября, глава МИД Италии Антонио Таяни заявил об отсутствии угрозы России или дронов российского производства для республики.
2025-09-29T18:40
2025-09-29T18:40
О том, что означает высказывание министра рассказал обозреватель издания Украина.ру Алексей Туманов.
Туманов: глава МИД Италии был вынужден ответить на заявление Зеленского

В понедельник, 29 сентября, глава МИД Италии Антонио Таяни заявил об отсутствии угрозы России или дронов российского производства для республики.
О том, что означает высказывание министра рассказал обозреватель издания Украина.ру Алексей Туманов.
16:59
Разоблачение "хореографии страха". Пока Европа ищет врага, Зеленский провоцирует ИталиюВласти ЕС и НАТО обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства Польши и других стран. Россия считает эти инциденты провокациями для эскалации конфликта на Украине. Итальянские политические силы разрозненны, и этим воспользовался Зеленский
