ПВО расправилась почти с сотней украинских дронов над Россией

ПВО расправилась почти с сотней украинских дронов над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 84 беспилотника ВСУ над Россией, сообщило Минобороны, передает 29 сентября телеграм-канал Украина.ру

2025-09-29T07:32

2025-09-29T07:32

2025-09-29T07:42

В том числе 24 дрона сбили над территорией Брянской области, 21 - над Белгородской, по девять над Воронежской и Смоленской областями, семь над Калужской областью, четыре над Московским регионом, три над Орловской, один над Курской областью.Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале подчеркнул, что в результате атаки ВСУ никто из жителей не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры нет.Губернатор Воронежской области Александр Гусев также отметил, что в результате уничтожения дронов, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

