ПВО расправилась почти с сотней украинских дронов над Россией - 29.09.2025
ПВО расправилась почти с сотней украинских дронов над Россией
ПВО расправилась почти с сотней украинских дронов над Россией - 29.09.2025 Украина.ру
ПВО расправилась почти с сотней украинских дронов над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 84 беспилотника ВСУ над Россией, сообщило Минобороны, передает 29 сентября телеграм-канал Украина.ру
В том числе 24 дрона сбили над территорией Брянской области, 21 - над Белгородской, по девять над Воронежской и Смоленской областями, семь над Калужской областью, четыре над Московским регионом, три над Орловской, один над Курской областью.Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале подчеркнул, что в результате атаки ВСУ никто из жителей не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры нет.Губернатор Воронежской области Александр Гусев также отметил, что в результате уничтожения дронов, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
ПВО расправилась почти с сотней украинских дронов над Россией

07:32 29.09.2025 (обновлено: 07:42 29.09.2025)
 
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 84 беспилотника ВСУ над Россией, сообщило Минобороны, передает 29 сентября телеграм-канал Украина.ру
В том числе 24 дрона сбили над территорией Брянской области, 21 - над Белгородской, по девять над Воронежской и Смоленской областями, семь над Калужской областью, четыре над Московским регионом, три над Орловской, один над Курской областью.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале подчеркнул, что в результате атаки ВСУ никто из жителей не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры нет.
"В настоящее время оперативные службы работают на местах происшествий", - заверил он.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев также отметил, что в результате уничтожения дронов, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
07:32ПВО расправилась почти с сотней украинских дронов над Россией
