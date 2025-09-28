https://ukraina.ru/20250928/tikhaya-svyatost-v-razrushennom-gorode-kak-ozhivaet-avdeevka-1069223607.html

Тихая святость в разрушенном городе. Как оживает Авдеевка

Тихая святость в разрушенном городе. Как оживает Авдеевка

Маленький город Авдеевка, с довоенным населением 35 тыс. человек, ещё лет двенадцать назад, если и был на слуху, то только благодаря Авдеевскому коксохимическому заводу. Тихий городок так бы и остался маленьким малоизвестным местом, если бы не события последних десяти лет.

Я много раз бывал в Авдеевке ещё до 2014 года. У меня там жили знакомые, я помню его многочисленные хрущёвки посёлка Химик, его тишину и какую-то умиротворённость. Авдеевка воспринималась самими горожанами как окраина Донецка, хотя это и неправильно. Многие жители города работали в Донецке, уезжая обычным автобусом утром и возвращаясь вечером. Медленный автобус 136-го маршрута, выезжавший с автостанции возле Крытого рынка Донецка, доезжал за 40–50 минут до центра Авдеевки. События 2014 года на десятилетие сделали Авдеевку для Донецка, а Донецк для Авдеевки дальним зарубежьем. Все дороги были перекрыты, никаких блокпостов для пересечения простыми людьми не стало. Чтобы попасть из Донецка в Авдеевку, нужно было поехать через Марьинку или Горловку, выстаивая длинные очереди на блокпостах Народной милиции ДНР и ВСУ. На это часто уходило не меньше суток.Даже когда на Донбассе было относительно тихо, в Авдеевской промзоне редко бывало совсем спокойно. Всё поменял 2022 год. С началом СВО бои за Авдеевку приняли ранее невиданный масштаб. Бои за город шли два года и завершились фантастическими разрушениями и исходом местных жителей. В городе не было ни одного целого здания, и разница была лишь в степени разрушения. По словам главы Ясиноватского муниципального округа Александра Пеняева, от довоенного населения к моменту вхождения ВС РФ в город осталось около семисот человек. В основном эти люди жили в подвалах и частном секторе. Вот в такой обстановке мы и поехали в Авдеевку 16 сентября 2025 года.Уже на выезде из Донецка я думал, каким я увижу город, в котором не был с 2010 года. Вспоминалась августовская поездка в Волноваху. Про неё ведь тоже говорили, что она разрушена на 90%, а когда мы туда приехали, то увидели цветущий город, глядя на который едва можно было поверить, что он был разрушен. Может, и про Авдеевку преувеличивают?Проехав немного через Ясиноватую, мы приближаемся к городу. Вспоминалось приближение к Волновахе, но всё здесь было наоборот. Никакого уюта палисадников с цветами, всё какое-то мрачное и зловещее. Мне показывают в окно авдеевскую промзону, бои за которую шли и в 2015, 2016, 2017 и, конечно, в 2022–2024 годах. Везде тысячи сухих старых стволов деревьев в зелени новых. Постоянно мелькают разрушенные промздания, причём не видно ни одного целого. Сама природа ранена, и следы этого ранения повсюду. Подъезжаем к Авдеевке. Очень плохие дороги, множество ям, колдобин, но, несмотря на это, даже легковушки каким-то чудесным образом едут в обе стороны. Глава округа рассказал, что капитального ремонта дорог в Авдеевке ещё не было. В старой Авдеевке, которая вся состоит из частного сектора, ни одного целого дома, всё разрушено, только есть более или менее пострадавшие здания.И вот мы уже на знаменитом железнодорожном переезде, разделяющем старую и новую часть города. На въезде вижу то самое знаменитое здание, которое десятилетиями не могли достроить и достроили только незадолго до событий 2014 года. Разрушения огромны: вывернутые от взрывов плиты перекрытий, обвалившиеся части фасада — так встретил меня хорошо знакомый посёлок Химик (так называется современная многоквартирная часть Новой Авдеевки). Мы едем в сторону центра, как ехал всегда знаменитый пазик с 136-го маршрута из Донецка. Ни одного уцелевшего здания. Порадовал только знаменитый авдеевский храм, он целый, и там ведутся какие-то ремонтные работы. Я много раз видел разрушенные дома, но так, чтобы было разрушено всё - ни разу.Мы поговорили с главой Ясиноватского муниципального округа Александром Пеняевым, в подчинении которого находится Авдеевка, о нынешней жизни города. Как бы в подтверждение увиденного, Александр Михайлович констатирует, что Авдеевка была разрушена на 97%."Частный сектор повреждён весь, в городе не было целых зданий в многоквартирном секторе. Была лишь разница в степени разрушения и возможности восстановления", — поясняет Александр Михайлович.На улицах мы увидели небольшое число мирных жителей. "Люди понемногу возвращаются. Мы восстанавливаем как частный жилой фонд, так и многоквартирные дома. Ряд домов уже сдан в эксплуатацию и заселён людьми. Вы можете убедиться в этом сами", — предложил глава округа.Для восстановления частных домов бесплатно выдаются строительные материалы. Многоквартирный жилой фонд восстанавливает полностью государство. Первое время тепло в дома подавали модульные котельные, а электричество — генераторы. Сейчас ведутся работы по восстановлению стационарной подачи электричества. Работают социальные службы, есть мобильные отделения банков. На вопрос об МФЦ глава ответил, что пока ещё в городе его нет, кроме того, многому мешает оперативная обстановка.Проезжая даже по самым разрушенным частям города, вызывает удивление чистота улиц, отсутствие перегораживающих движение куч со строительным мусором. На улице Гагарина побелены бордюры. Когда мы там были, пожилые люди убирали листву. С одним из них, Владимиром Петровичем, нам удалось поговорить. Этот человек сразу привлекает внимание своим интеллигентным и добрым лицом. На вопрос, откуда он и его товарищи по работе, ответил, что все местные. Все живут в Авдеевке много лет. Когда начались боевые действия, он уезжал, но вернулся снова. Жильё Владимира Петровича целое, но выбиты окна, двери. Город предоставил ему и его семье временное жильё в отреставрированном доме. Интересуемся оплатой труда. Мужчина говорит, что платят мало, но благодаря пенсии можно жить. Пенсию платят вовремя, без задержек.Не можем не спросить о ценах на товары в магазинах, ассортименте. "Цены выше, чем в Ясиноватой, и на порядок выше, чем в Донецке. Самое необходимое в магазинах есть. Вода тоже есть почти круглосуточно. Питьевую выдают бесплатно".Мы желаем этим скромным, но таким обаятельным людям всего хорошего и идём по магазинам. Их немного, но они есть.Посетив два из них, убеждаемся, что в магазинах есть всё необходимое: хлеб, молочные продукты, колбасы, в хорошем ассортименте кондитерские изделия, соки, напитки, крупы, чай, кофе. В обоих магазинах были небольшие очереди, и поговорить с продавцами нам не удалось.Совсем рядом магазин хозтоваров. В ещё не отремонтированном доме есть хороший магазин с товарами для ремонта, инструментами, бытовой химией. Я просмотрел цены и не мог не отметить, что они сопоставимы с донецкими. Спрашиваю, почём цемент. Молодой человек сказал, что мешок 500-й марки весом 25 кг стоит 500 рублей. Продавцы на предложение взять у них интервью вежливо отказываются. Они просто устали от визитов журналистов. Разрешили поснимать, но без их комментариев.Очень приятный разговор произошёл с мастером по благоустройству города Еленой Михайловной. Эта женщина просто заражает своим оптимизмом. Не тем пустым оптимизмом, когда человеку любое горе безразлично, а какой-то надеждой. Узнаём, что это её люди почистили город от мусора, наводят порядок среди руинированных зданий, белят бордюры. Спрашиваем о детях, есть ли они в городе, работают ли школы, садики. Ещё в начале нашей поездки глава округа А. Пеняев нам рассказал, что в Авдеевке живёт 14 детей, которых возят на автобусе в ясиноватскую школу. Елена Михайловна объяснила нам, почему детей всего четырнадцать. Когда начались боевые действия, власти Украины ввели обязательную эвакуацию семей с детьми. Вернуться с Украины в Авдеевку — это архисложный процесс, да и возвращаться пока не всем есть куда. Основная масса "возвращенцев" в Авдеевку — это люди, которые выезжали в тыловые города ДНР и регионы России.Тема восстановления нас интересовала ещё до поездки, мы спрашивали об этом у Александра Пеняева и у Елены Михайловны. Ситуация здесь в корне отличается от Волновахи и Мариуполя. Александр Михайлович объясняет, что процесс восстановления города только начался."Восстановлено полностью шесть домов и одно административное здание. Отремонтированы фасады, кровля, вставлены окна, сделан ремонт в квартирах, бесплатно установлена мебель. По частному сектору — люди получают все необходимые стройматериалы бесплатно. Подчёркиваю — восстановление города только начинается", — объяснил ситуацию Александр Михайлович.Мы видели эти дома. Внешне они действительно выглядят хорошо, в квартирах мы не были, заходили только в подъезды. Они хорошо отремонтированы, в квартирах одинаковые металлические двери, везде чисто. На Молодёжной, у самого подъезда, встречаем двух женщин. На камеру они говорить отказываются, но выразили своё недовольство ремонтом. Им не нравится новая планировка квартир, запах канализации."Себе бы они так не сделали", — посетовала одна из них. Елена Михайловна их спросила: "А в подвалах вам было лучше?"Женщины тихо начинают спорить, вспоминать прошлое. Они рассказывают, как хорошо они жили, как всё было раньше, а теперь весь город разрушен, жизнь разрушена. Люди уехали, их осталось так мало. Наверное, это большое испытание — прожить в городе всю жизнь, увидеть его в руинах, без старых знакомых, друзей и продолжать жить в нём.Уже возле следующего подъезда мы увидели очень пожилую женщину, развешивающую постельное бельё на верёвку во дворе. Интересуемся, с кем женщина живёт. Узнаём, что живёт она вдвоём с сыном, ей 87 лет. В этом доме она получила квартиру недавно, а её дом разбит.Она ни на что не жаловалась. Сказала, что вода, электричество в квартире есть. Какой-то святостью от этой тихой, скромной женщины веет.Идём дальше. Вскоре мы увидели первый мусоровоз в Авдеевке. Мусор вывозят регулярно, а люди его собирают в обычные контейнеры.Идём к следующему отреставрированному дому. Здесь всё посолидней, чем в предыдущем. Внизу продуктовый магазин. Дом утеплён, везде новые окна, красиво покрашенный фасад. Осматриваем, фотографируем. Какой-то выпивший мужчина с верхнего этажа кричит нам, чтобы мы ничего не снимали, а то прилетит беспилотник. Потом этот же мужчина спустился вниз, постоянно мешал разговорам с жителями дома.Возле одного из подъездов этого дома мы встретили пожилую женщину. Знакомимся, нашу собеседницу зовут Анна Павловна. Когда мы разговорились, то выяснили, что в этом доме, в своей квартире, она живёт давно, с 1997 года, причём в подъезде она единственная, кто жил здесь до 2022 года. Вернулась только она одна, а остальные соседи по подъезду — это новые жильцы. В Авдеевке она живёт с 1973 года."Когда начались боевые действия, я никуда не уезжала. Обстрелы пережили тяжело, находились в подвалах. Жильё моё в этом доме было разрушено. Потом дом восстановили. К сожалению, кафеля в ванной и на кухне нет", — рассказала Анна Павловна. Подвыпивший жилец с верхнего этажа тоже лез в разговор и кричал, что у него нет кафеля и все всё врут. Мы еле уговорили мужчину не мешать нам и дать поговорить.Интересуемся у Анны Павловны, с кем она живёт, почему не выезжала."Ехать было некуда и не с чем. Воду питьевую нам привозят, в кранах вода есть, бывает с перебоями, но с вёдрами никуда не ходим. Газа совсем нет, у нас установлены электроплиты, электричество есть круглосуточно. Мобильная связь плохо, но работает. Интернета у меня нет, я им не интересуюсь. Продуктов в магазинах хватает. Мясо, хлеб, напитки. Лично для меня в магазинах есть всё. Хлеб в магазинах стоит 50 рублей, но я его получаю бесплатно в гуманитарной помощи один раз в неделю. Пенсию получаю вовремя", — рассказывает женщина. На вопрос о транспорте говорит, что автобусы ходят в Донецк три раза в день: утром, днём и вечером. По городу жители ходят пешком, общественного транспорта нет.Женщина рассказала, что аптека в городе есть, но нет комнаты, где принимал бы врач."У меня сегодня давление 190/90, чтобы получить медицинскую помощь, мне нужно ехать в Ясиноватую. Мне удалось записаться на приём к врачу аж на 26 сентября, а сегодня шестнадцатое. Про скорую помощь ничего сказать не могу, мне не приходилось вызывать", — вот на этих словах мы заканчиваем разговор с Анной Павловной, прощаемся и идём дальше осматривать город. На прощание подвыпивший жилец снова из окна своей квартиры даёт нам советы и просит не обижаться на него.Совсем рядом стоит пятиэтажка, разбитая, без окон. Каким-то чудом уцелела мемориальная доска, рассказывающая, что в этом доме жил известный авдеевский краевед и географ Юлий Войнарович.Среди моих авдеевских знакомых была женщина, которая ещё весной 2022 года выехала из Авдеевки и окольными путями уехала на Кипр к подруге своей давно умершей дочери. Она мне как-то рассказывала, что, уезжая, не взяла фотографии, альбомы, портрет дочери. Мне пришла в голову мысль сходить к этому дому, может, удастся попасть в её квартиру и найти что-нибудь из фотографий. Это было в шаговой доступности, и я пошёл.Квартира эта находится на первом этаже. Подойдя к дому, я увидел её квартиру без окон, но было видно, что дом не горел и взрывов в квартире не было. Подъезд был закрыт, но удалось найти человека, живущего в этом подъезде. Он спустился, я объяснил ситуацию, и он пошёл навстречу. Я попросил постоять рядом со мной, пока я буду искать. Несмотря на утрату части мебели, обстановки, квартира оказалась относительно целой. Открыв шифоньер, я нашёл две фотографии, в комнате каким-то чудом сохранилась икона, совсем не повреждённая. Я забрал фотографии её дочери, икону, комсомольский и профсоюзный билет этой женщины, старую шкатулку с нитками. Уже через несколько часов я ей написал и рассказал о своих находках. У человека не осталось никакой памяти о своём доме, а тут такое ошеломляющее известие."Вы могли представить себе, что, пряча фотографии в шкаф при отъезде в 2022 году, в сентябре 2025 года их достану уже я? Фантастика, мистика какая-то, правда?" — написал я ей. Я написал, что всё сохраню и, как только будет возможность, всё передам ей. Она была просто потрясена.Конечно, Авдеевка всегда была знаменита своим крупнейшим коксохимическим заводом. Завод разрушен, по словам Пеняева, оборудование завода было вывезено ещё до взятия города на Украину. Какова будущая судьба завода, сказать пока сложно."Я не могу дать оценку, насколько разрушен "Коксохим". Пока никаких планов и проектов по восстановлению завода нет. Будет ли он восстанавливаться или нет — сказать не могу", — рассказал глава округа.Смотря на Авдеевку, понимаешь, что до восстановления уровня Волновахи здесь ещё много работы. Какие планы у начальника города на ближайшее время?"В ближайшее время мы планируем открыть больницу. В городе должен быть стационарный пункт оказания медицинской помощи. Готовимся открыть МФЦ, все социальные службы должны иметь свои стационарные помещения. Ещё недавно мы принимали людей во временно оборудованных местах, а скоро будем их принимать в специально оборудованных для этого помещениях", — поделился своими планами Александр Пеняев.Нам удалось поговорить со строителями, которые восстанавливают дома. Электрики, штукатуры, каменщики — все нам говорили, что для восстановления есть всё необходимое. Материалы, по их словам, используют хорошие. Реставрация каменной пятиэтажки занимает примерно полгода. На Молодёжной, когда мы там были, непрерывно шла стройка. Рабочие постоянно что-то носили в дом. Кирпичные дома можно восстанавливать, а вот панельные сложно, а часто просто невозможно. Утраченные фрагменты из белого силикатного кирпича восстанавливают таким же белым силикатным кирпичом, только по разным оттенкам можно судить о степени разрушения дома. В отремонтированных домах везде всё чисто, аккуратно. В подъездах везде одинаковые металлические двери.Вот так прошла наша поездка в Авдеевку. А ещё ко мне подошла женщина и пожаловалась на то, что к вещам в пустых квартирах не всегда бережное отношение. Конечно, город разрушен, конечно, взрывы уничтожили много домов, имущества. Но многое ведь и осталось, даже в, казалось бы, разрушенных домах. Я уже рассказывал на примере своей знакомой, что многие люди, уезжая, не брали с собой ничего, кроме денег, документов и каких-то личных вещей. Человек так устроен, что для него важны вещи не только как вещи, но и как память о разных событиях своей жизни, об умерших родственниках. Никакие компенсации это восполнить не могут. Подошедшая женщина пожаловалась, что часто вещи из квартир просто выкидывают на мусорку. Прошло ведь немного времени со дня прекращения боевых действий в Авдеевке. Многие люди выезжали на подконтрольную Украине территорию просто потому, что только туда можно было выехать. Вернуться сейчас домой через Шереметьево с украинским паспортом — дело непростое. Хотелось бы попросить тех, кто занимается восстановлением, не спешить всё выкидывать на свалку. Часто в этих кучах "мусора" — целая жизнь многих людей.Уезжал я из Авдеевки совсем с другим чувством, чем из Волновахи. Как много ещё предстоит сделать, создать заново. Вернутся ли те 33 тысячи человек из 35 тысяч довоенного населения, будет зависеть от того, как власти смогут создать условия для возвращения людей, и тут опыт восстановления Мариуполя и Волновахи просто может служить наглядным примером.

