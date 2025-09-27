https://ukraina.ru/20250927/poka-na-ukraine-ne-konchatsya-resursy-voyna-prodolzhitsya-zayavil-bavyrin-1069241484.html

Пока на Украине не кончатся ресурсы, война продолжится, заявил Бавырин

Пока на Украине не кончатся ресурсы, война продолжится, заявил Бавырин - 27.09.2025 Украина.ру

Пока на Украине не кончатся ресурсы, война продолжится, заявил Бавырин

США остаются сверхдержавой, без участия которой невозможно решить ни один международный вопрос, поэтому какое-то восстановление отношений с Вашингтоном неизбежно. Главная задача — наладить нормальный диалог, чтобы не обсуждать угрозу ядерной войны каждые три месяца

2025-09-27T06:05

2025-09-27T06:05

2025-09-27T06:05

новости

украина

сша

россия

владимир зеленский

дональд трамп

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068230230_0:1:1104:622_1920x0_80_0_0_adfe2eb1858b6e305a21b78a02ba87fd.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Бавырин.Что касается Украины, то ситуация там, по его словам, остается замороженной: Россия продолжит военным путем освобождать свои территории до тех пор, пока у Киева не закончатся ресурсы. Говоря о перспективах урегулирования украинского конфликта, политолог описал текущий пат."Что касается Украины, то все упирается в [Владимира] Зеленского и продолжается так, как оно и было. То, что освободим военным путем – то наше. И пока на Украине не кончатся люди, оружие и деньги, эта подвешенная ситуация сохранится: наши освобождают наше, [президент США Дональд] Трамп маневрирует, Зеленский клянчит миллиарды", — резюмировал эксперт.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Трамп подмораживает Америку, Европа оплачивает войну на Украине, Россия забирает своё читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250926/razvorot-trampa-na-180-gradusov-konechno--net-1069224159.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру