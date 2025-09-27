https://ukraina.ru/20250927/poka-na-ukraine-ne-konchatsya-resursy-voyna-prodolzhitsya-zayavil-bavyrin-1069241484.html
Пока на Украине не кончатся ресурсы, война продолжится, заявил Бавырин
США остаются сверхдержавой, без участия которой невозможно решить ни один международный вопрос, поэтому какое-то восстановление отношений с Вашингтоном неизбежно. Главная задача — наладить нормальный диалог, чтобы не обсуждать угрозу ядерной войны каждые три месяца
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Бавырин.Что касается Украины, то ситуация там, по его словам, остается замороженной: Россия продолжит военным путем освобождать свои территории до тех пор, пока у Киева не закончатся ресурсы. Говоря о перспективах урегулирования украинского конфликта, политолог описал текущий пат."Что касается Украины, то все упирается в [Владимира] Зеленского и продолжается так, как оно и было. То, что освободим военным путем – то наше. И пока на Украине не кончатся люди, оружие и деньги, эта подвешенная ситуация сохранится: наши освобождают наше, [президент США Дональд] Трамп маневрирует, Зеленский клянчит миллиарды", — резюмировал эксперт.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Трамп подмораживает Америку, Европа оплачивает войну на Украине, Россия забирает своё читайте на сайте Украина.ру.
