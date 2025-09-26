https://ukraina.ru/20250926/vks-rf-udarili-aviabombami-po-tselyam-v-okkupirovannoy-chasti-dnr-i-khersonskoy-oblasti-1069202514.html
ВКС РФ ударили авиабомбами по целям в оккупированной части ДНР и Херсонской области
ВКС РФ ударили авиабомбами по целям в оккупированной части ДНР и Херсонской области - 26.09.2025 Украина.ру
ВКС РФ ударили авиабомбами по целям в оккупированной части ДНР и Херсонской области
Воздушно-космические силы России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированной части ДНР и Херсонской области, передает 26 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-26T07:15
2025-09-26T07:15
2025-09-26T09:16
новости
россия
херсонская область
донецкая народная республика
вкс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101472/15/1014721558_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a30757c5916ae9839ef7948a5b4942c4.jpg.webp
Несколькими часами ранее мы писали, что в течение минувшей ночи поступали сообщения об атаках российских БПЛА на вражеские объекты в Одесской (Одесса), Николаевской, Харьковской, Черниговской, Сумской (Сумы) областях.Кроме того, по позициям ВСУ в Гавриловке Днепропетровской области массированный удар был нанесён экипажами самолётов ВКС России.ВС РФ также наносили удары по вражеским объектам на временно оккупированной ВСУ территории Херсонской области. Сообщалось о поражении цели в Херсоне.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
херсонская область
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101472/15/1014721558_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb0489cb2c6216f91331dbcb5196a053.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, херсонская область, донецкая народная республика, вкс, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Херсонская область, Донецкая Народная Республика, ВКС, Вооруженные силы Украины
ВКС РФ ударили авиабомбами по целям в оккупированной части ДНР и Херсонской области
07:15 26.09.2025 (обновлено: 09:16 26.09.2025)
Воздушно-космические силы России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированной части ДНР и Херсонской области, передает 26 сентября телеграм-канал Украина.ру
Несколькими часами ранее мы писали, что в течение минувшей ночи поступали сообщения об атаках российских БПЛА на вражеские объекты в Одесской (Одесса), Николаевской, Харьковской, Черниговской, Сумской (Сумы) областях.
Кроме того, по позициям ВСУ в Гавриловке Днепропетровской области массированный удар был нанесён экипажами самолётов ВКС России.
ВС РФ также наносили удары по вражеским объектам на временно оккупированной ВСУ территории Херсонской области. Сообщалось о поражении цели в Херсоне.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.