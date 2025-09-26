https://ukraina.ru/20250926/vks-rf-udarili-aviabombami-po-tselyam-v-okkupirovannoy-chasti-dnr-i-khersonskoy-oblasti-1069202514.html

ВКС РФ ударили авиабомбами по целям в оккупированной части ДНР и Херсонской области

Воздушно-космические силы России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированной части ДНР и Херсонской области, передает 26 сентября телеграм-канал Украина.ру

Несколькими часами ранее мы писали, что в течение минувшей ночи поступали сообщения об атаках российских БПЛА на вражеские объекты в Одесской (Одесса), Николаевской, Харьковской, Черниговской, Сумской (Сумы) областях.Кроме того, по позициям ВСУ в Гавриловке Днепропетровской области массированный удар был нанесён экипажами самолётов ВКС России.ВС РФ также наносили удары по вражеским объектам на временно оккупированной ВСУ территории Херсонской области. Сообщалось о поражении цели в Херсоне.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

