https://ukraina.ru/20250926/podmorazhivaet-po-ochen-nizkomu-gradusu-amerikanist-dal-prognoz-zhdet-li-ssha-diktatura-1069106656.html

"Подмораживает по очень низкому градусу": американист дал прогноз, ждет ли США диктатура

"Подмораживает по очень низкому градусу": американист дал прогноз, ждет ли США диктатура - 26.09.2025 Украина.ру

"Подмораживает по очень низкому градусу": американист дал прогноз, ждет ли США диктатура

Демократы не дадут Дональду Трампу и его сторонникам ввергнуть Соединенные Штаты в диктатуру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

2025-09-26T04:15

2025-09-26T04:15

2025-09-26T04:15

новости

сша

дональд трамп

чарли кирк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103243/48/1032434880_0:36:900:542_1920x0_80_0_0_a154b713b956309cfad30ee7853b0e90.jpg

Трамп "подмораживает США по очень низкому градусу", констатировал эксперт. Если сейчас "щемят" тех, кто радовался убийству консервативного активиста Чарли Кирка, то раньше "щемили" тех, у кого был другой взгляд на защиту меньшинств, добавил он.По его мнению, диктатуры в США не случится, этому будут противодействовать демократы. Следующим летом в Соединенных Штатах выборы, напомнил он. Если демократы возьмут устойчивое большинство в Конгрессе, все эти элементы подмораживания будут свернуты. Если Трамп сильно проиграет, он будет просиживать следующие два года как хромая утка, потому что его будут хватать за руки и за ноги, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, дональд трамп, чарли кирк