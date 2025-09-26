https://ukraina.ru/20250926/podmorazhivaet-po-ochen-nizkomu-gradusu-amerikanist-dal-prognoz-zhdet-li-ssha-diktatura-1069106656.html
"Подмораживает по очень низкому градусу": американист дал прогноз, ждет ли США диктатура
26.09.2025
"Подмораживает по очень низкому градусу": американист дал прогноз, ждет ли США диктатура
Демократы не дадут Дональду Трампу и его сторонникам ввергнуть Соединенные Штаты в диктатуру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Трамп "подмораживает США по очень низкому градусу", констатировал эксперт. Если сейчас "щемят" тех, кто радовался убийству консервативного активиста Чарли Кирка, то раньше "щемили" тех, у кого был другой взгляд на защиту меньшинств, добавил он.По его мнению, диктатуры в США не случится, этому будут противодействовать демократы. Следующим летом в Соединенных Штатах выборы, напомнил он. Если демократы возьмут устойчивое большинство в Конгрессе, все эти элементы подмораживания будут свернуты. Если Трамп сильно проиграет, он будет просиживать следующие два года как хромая утка, потому что его будут хватать за руки и за ноги, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.
"Подмораживает по очень низкому градусу": американист дал прогноз, ждет ли США диктатура
Трамп "подмораживает США по очень низкому градусу", констатировал эксперт.
"Я не припомню, чтобы кто-то еще из американских президентов делал что-то похожее. Наступление на свободу слова беспрецедентное. Еще ни один президент не говорил, у какого из СМИ надо отзывать лицензию. Это не значит, что Трамп диктатор, как говорят демократы. Просто он повторяет за ними", - отметил Бавырин.
Если сейчас "щемят" тех, кто радовался убийству консервативного активиста Чарли Кирка, то раньше "щемили" тех, у кого был другой взгляд на защиту меньшинств, добавил он.
По его мнению, диктатуры в США не случится, этому будут противодействовать демократы.
Следующим летом в Соединенных Штатах выборы, напомнил он. Если демократы возьмут устойчивое большинство в Конгрессе, все эти элементы подмораживания будут свернуты. Если Трамп сильно проиграет, он будет просиживать следующие два года как хромая утка, потому что его будут хватать за руки и за ноги, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.