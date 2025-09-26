"Подмораживает по очень низкому градусу": американист дал прогноз, ждет ли США диктатура - 26.09.2025 Украина.ру
"Подмораживает по очень низкому градусу": американист дал прогноз, ждет ли США диктатура
Демократы не дадут Дональду Трампу и его сторонникам ввергнуть Соединенные Штаты в диктатуру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2025-09-26T04:15
2025-09-26T04:15
Трамп "подмораживает США по очень низкому градусу", констатировал эксперт. Если сейчас "щемят" тех, кто радовался убийству консервативного активиста Чарли Кирка, то раньше "щемили" тех, у кого был другой взгляд на защиту меньшинств, добавил он.По его мнению, диктатуры в США не случится, этому будут противодействовать демократы. Следующим летом в Соединенных Штатах выборы, напомнил он. Если демократы возьмут устойчивое большинство в Конгрессе, все эти элементы подмораживания будут свернуты. Если Трамп сильно проиграет, он будет просиживать следующие два года как хромая утка, потому что его будут хватать за руки и за ноги, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.
"Подмораживает по очень низкому градусу": американист дал прогноз, ждет ли США диктатура

Демократы не дадут Дональду Трампу и его сторонникам ввергнуть Соединенные Штаты в диктатуру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Трамп "подмораживает США по очень низкому градусу", констатировал эксперт.
"Я не припомню, чтобы кто-то еще из американских президентов делал что-то похожее. Наступление на свободу слова беспрецедентное. Еще ни один президент не говорил, у какого из СМИ надо отзывать лицензию. Это не значит, что Трамп диктатор, как говорят демократы. Просто он повторяет за ними", - отметил Бавырин.
Если сейчас "щемят" тех, кто радовался убийству консервативного активиста Чарли Кирка, то раньше "щемили" тех, у кого был другой взгляд на защиту меньшинств, добавил он.
По его мнению, диктатуры в США не случится, этому будут противодействовать демократы.
Следующим летом в Соединенных Штатах выборы, напомнил он. Если демократы возьмут устойчивое большинство в Конгрессе, все эти элементы подмораживания будут свернуты. Если Трамп сильно проиграет, он будет просиживать следующие два года как хромая утка, потому что его будут хватать за руки и за ноги, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.
