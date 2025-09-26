Хавич: Ядерное оружие — основная идея фикс Польши
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет добиваться включения страны в программу НАТО Nuclear Sharing по размещению ядерного оружия.
О том, почему Польша желает во что бы то ни стало разместить у себя ядерное оружие изданию Украина.ру рассказал обозреватель Олег Хавич.
