Зеленский отчаянно пытается показать европейским кормильцам, что он "хороший вояка". Главное на этот час Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал последние заявления Владимира Зеленского, охарактеризовав их как отчаянные попытки продемонстрировать свою состоятельность перед западными спонсорами. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 сентября написал Телеграм-канал Украина.ру