Хавич: Ядерное оружие — основная идея фикс Польши - 26.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250926/khavich-yadernoe-oruzhie--osnovnaya-ideya-fiks-polshi-1069235683.html
Хавич: Ядерное оружие — основная идея фикс Польши
Хавич: Ядерное оружие — основная идея фикс Польши - 26.09.2025 Украина.ру
Хавич: Ядерное оружие — основная идея фикс Польши
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет добиваться включения страны в программу НАТО Nuclear Sharing по размещению ядерного оружия. Украина.ру, 26.09.2025
2025-09-26T15:28
2025-09-26T15:28
видео
польша
кароль навроцкий
олег хавич
нато
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069235563_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3ba636b63dc5552339076cb28943f70c.jpg
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет добиваться включения страны в программу НАТО Nuclear Sharing по размещению ядерного оружия. О том, почему Польша желает во что бы то ни стало разместить у себя ядерное оружие изданию Украина.ру рассказал обозреватель Олег Хавич.
https://ukraina.ru/20250926/1069231312.html
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069235563_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2706f5941aefbb58f8b32fc3a02da13b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, польша, кароль навроцкий, олег хавич, нато, украина.ру
Видео, Польша, Кароль Навроцкий, Олег Хавич, НАТО, Украина.ру

Хавич: Ядерное оружие — основная идея фикс Польши

15:28 26.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет добиваться включения страны в программу НАТО Nuclear Sharing по размещению ядерного оружия.
О том, почему Польша желает во что бы то ни стало разместить у себя ядерное оружие изданию Украина.ру рассказал обозреватель Олег Хавич.
Белый дом спросил украинских чиновников, наденет ли Зеленский костюм на сегодняшнюю встречу с Трампом в Овальном кабинете - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
14:55
Зеленский отчаянно пытается показать европейским кормильцам, что он "хороший вояка". Главное на этот час Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал последние заявления Владимира Зеленского, охарактеризовав их как отчаянные попытки продемонстрировать свою состоятельность перед западными спонсорами. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 сентября написал Телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоПольшаКароль НавроцкийОлег ХавичНАТОУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:47ВС РФ зашли в новый населенный пункт на Краснолиманском направлении
16:34"Деньги центральных банков могут исчезнуть": Бельгия объяснила, почему отказывается выдать Украине кредит
16:33Зеленский заявил о венгерских дронах-разведчиках над Украиной
16:22"Плоть не выдержала столь высоких оборотов": Киселёв прокомментировал смерть Тиграна Кеосаяна
16:13После "прилётов": "Черниговводоканал" остался без электроснабжения
16:10Зеленский просит ракеты "Томагавк" у Трампа. Главное на этот час
15:38ВС РФ значительно продвинулись в Купянске
15:33Нюрнберг в Донбассе. За что Зеленский сядет на скамью подсудимых, если будет жив
15:28Хавич: Ядерное оружие — основная идея фикс Польши
15:25Наращивание ударной группировки: Пентагон предрекает новый мощный удар по городам Украины
15:15От угроз к капитуляции: Зеленский признал невозможность военного решения конфликта
15:05Разгром на марше: как "Герани" уничтожили батальон ПВО ВСУ при попытке передислокации
14:55Зеленский отчаянно пытается показать европейским кормильцам, что он "хороший вояка". Главное на этот час
14:40Зачистка завершается: Кировск практически освобожден, ВСУ теряют логистику
14:00В Ивано-Франковске русскоязычных хотят не пускать в общественный транспорт
13:37Блокада Калининграда и другие угрозы: о ползучем давлении на Россию и реальной опасности — Анпилогов
13:01Последствия ночных ударов ВС РФ по Славянску
13:00В Смоленской области сошли с рельсов 18 вагонов с топливом. Главное на 13:00 26 сентября
12:56Разворот Трампа на 180 градусов? Конечно нет!
12:30Орбан ответил Трампу по нефтяному вопросу. Главные новости к 12:30 26 сентября
Лента новостейМолния