Экс-премьеру Британии подыскали "хлебную" должность... в Газе
Экс-премьеру Британии подыскали "хлебную" должность... в Газе
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр может возглавить орган переходной администрации, который будет управлять деятельностью в секторе Газа. Об этом сообщает журнал Economist со ссылкой на источники
"Блэр мог бы возглавить орган под названием "Международная переходная администрация Газы" (GITA)", — говорится в публикации издания, ссылающегося на несколько источников, участвующих во внедрении плана по Газе.Согласно Economist, этот орган управления, расходы на работу которого возьмут арабские страны Персидского залива, будет добиваться получения мандата ООН на выполнение функций "высшего политического и юридического органа" Газы сроком на пять лет. Если этот план будет одобрен, бывший британский премьер-министр будет управлять советом из семи человек и иметь "секретариат до 25 человек"."Он [Блэр] готов пожертвовать своим временем. Он искренне хочет положить конец войне", — цитирует издание источник, знакомый с политиком.Издание отмечает, что кандидатуру Блэра поддерживают неназванные лидеры стран Персидского залива и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.Проектом создания GITA занимается созданная Блэром НКО Tony Blair Institute (TBI). Однако политик, поддержавший вторжение США в Ирак в 2003 году, не пользуется поддержкой ни ХАМАС, ни руководства Палестины, ни в Израиле.В начале сентября газета Times со ссылкой на источники в Вашингтоне заявляла, что Блэр и Кушнер представили президенту США план восстановления сектора Газа, предусматривающий лишь временное переселение палестинцев из этого региона. План отвергает любое участие палестинского движения ХАМАС и Палестинской национальной администрации. Вместо этого предусматривается создание коалиции региональных игроков. Times утверждает, что к управлению регионом в рамках плана "почти точно" будут привлечены ОАЭ и Саудовская Аравия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
03:51 26.09.2025 (обновлено: 04:03 26.09.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПленарная сессия Сбербанка России "Актуальные вопросы антикризисной политики: реформа государственного управления" в рамках ПМЭФ 2015
Пленарная сессия Сбербанка России Актуальные вопросы антикризисной политики: реформа государственного управления в рамках ПМЭФ 2015 - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
23 сентября, 20:40
Почему начался парад признаний Палестины и какие провокации готовят на границах России — Ищенко
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
