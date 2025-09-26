Дробницкий: Европа пакостит Израилю в борьбе за последние "железки"
Признание Палестины Великобританией, Канадой и Австралией является следствием борьбы за ограниченные ресурсы между израильским и украинским лобби в условиях, когда военные запасы Запада иссякают. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Он заявил, что европейские страны таким образом пытаются помешать Израилю перетянуть на себя последние военные поставки, необходимые для войны на Украине
Эксперт предрек, что конфликт между лоббистскими группами будет обостряться, и до конца года европейские политики вновь могут заговорить о "геноциде" в адрес Израиля. При этом президент США Дональд Трамп не имеет возможности повлиять на эту ситуацию, являющуюся внутренней борьбой внутри западного лагеря.
"Ресурсы объединенного Запада или Pax Americana, ограничены. Поэтому Израиль хочет решить свои задачи на последние американские железки. А европейцы пытаются не дать Нетаньяху забрать эти железки на его войну на Ближнем Востоке, на его Большой Израиль. "Если Израиль хочет забрать железки, которые принадлежат европейскому флангу НАТО и войне на Украине, значит, мы будем пакостить Израилю"", — пояснил Дробницкий.
Политолог уверен, что эта борьба будет только усиливаться.
"Уверяю вас, что до конца года кто-нибудь из больших политиков в Европе снова произнесет слово геноцид. Израильское и украинское лобби борются за железки и друг друга будут шпынять", — заявил американист.
При этом, по его словам, ответ Израиля пока ограничивается обвинениями в антисемитизме, но реальная причина конфликта — дефицит ресурсов на две войны.
"То, что Европа играет против Израиля именно из-за ограниченности ресурсов в условиях войн, это очевидно. Трамп на это никак повлиять не может", — резюмировал Дробницкий.
