Роль ООН подорвана, об нее "вытирают ноги" - эксперт

Пока альтернативы Организации объединенных наций (ООН) в мире нет, хотя ее решения игнорируются в том числе и Западом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин

2025-09-25T04:00

Роль ООН подорвана и дискредитирована. Решения ООН многими игнорируется, в том числе и самим Западом. То есть свои функции эта организация не отрабатывает, заявил он.К примеру, официальный бюджет ООН на 2025 год порядка 4 млрд долларов. В то время как состояние Илона Маска – 400 млрд долларов. Американцы жалуются на большие траты на ООН, а на самом деле, тратят мизер. При этом они упрекают ООН в неэффективности, отметил эксперт.Таким образом можно сделать вывод, что не выработаны правила функционирования текущего мирового порядка. Прежний отмирает, а новый еще полностью не сформирован. Поэтому об ООН "вытирают ноги", а ее Генассамблея особой роли не играет вообще. Свое значение пока еще сохраняет Совет Безопасности, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.

