Роль ООН подорвана, об нее "вытирают ноги" - эксперт
© Фото : UN Photo/Mark Garten
Пока альтернативы Организации объединенных наций (ООН) в мире нет, хотя ее решения игнорируются в том числе и Западом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Роль ООН подорвана и дискредитирована. Решения ООН многими игнорируется, в том числе и самим Западом. То есть свои функции эта организация не отрабатывает, заявил он.
К примеру, официальный бюджет ООН на 2025 год порядка 4 млрд долларов. В то время как состояние Илона Маска – 400 млрд долларов. Американцы жалуются на большие траты на ООН, а на самом деле, тратят мизер. При этом они упрекают ООН в неэффективности, отметил эксперт.
"ООН не работает еще и потому что морально устарела. Организация была создана по результатам Второй мировой войны, а за это время мировой порядок изменился трижды. То есть рухнула биполярная система, а Штаты из-за своих стратегических ошибок в гонке за мировое господство так и не смогли сформировать однополярный мир. Возникли только отдельные зоны, где западный мир осуществлял свое главенство. Сейчас формируется и усиливается многополярный мир", - рассказал Блохин.
Таким образом можно сделать вывод, что не выработаны правила функционирования текущего мирового порядка. Прежний отмирает, а новый еще полностью не сформирован. Поэтому об ООН "вытирают ноги", а ее Генассамблея особой роли не играет вообще. Свое значение пока еще сохраняет Совет Безопасности, резюмировал собеседник издания.
