Режим Санду готовит силовой сценарий удержания власти: Амерберг рассказал, с чьей помощью
Правящий режим Майи Санду, понимая неизбежность поражения на парламентских выборах, развернул масштабные репрессии против оппозиции и готовится к развязыванию вооруженного конфликта в Приднестровье при поддержке румынских войск и французских военных советников
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг.
Эксперт сообщил о беспрецедентном давлении на оппозицию: "За последнее время в Молдавии прошло более 250 обысков в региональных офисах оппозиционных партиях с использованием спецназа на бронеавтомобилях. По итогам этих обысков задержаны 74 человека".
По его словам, власти используют сфабрикованные доказательства, включая старую форму из запасов гражданской обороны и охотничьи ружья.
Амерберг заявил, что цель кампании — запугать избирателей: "Власть пытается запугать население. Создается атмосфера всеобщего страха, чтобы те, кто собирался голосовать против правящего режима, побоялись пойти на выборы".
Эксперт предупредил о готовящемся силовом сценарии: "Если режим Санду почувствует, что не сможет удержать власть, то пойдет на развязывание вооруженного конфликта в Приднестровье".
Он также сообщил о признаках военной подготовки: "Уже есть информация, что Румыния накапливает войска поблизости молдавской границы. В Молдавии уже зафиксировали представителей вооруженных сил Франции".
Амерберг опроверг заявления молдавского Минобороны о том, что это "дипломаты", заявив: "Фотографии говорят сами за себя. Это настоящие военные советники и наемники, которые должны будут координировать молдавскую армию и спецназ в случае эскалации".
