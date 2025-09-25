https://ukraina.ru/20250925/rezhim-sandu-gotovit-silovoy-stsenariy-uderzhaniya-vlasti-amerberg-rasskazal-s-chey-pomoschyu-1069095939.html

Режим Санду готовит силовой сценарий удержания власти: Амерберг рассказал, с чьей помощью

Правящий режим Майи Санду, понимая неизбежность поражения на парламентских выборах, развернул масштабные репрессии против оппозиции и готовится к развязыванию вооруженного конфликта в Приднестровье при поддержке румынских войск и французских военных советников

2025-09-25T05:35

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг.По его словам, власти используют сфабрикованные доказательства, включая старую форму из запасов гражданской обороны и охотничьи ружья.Амерберг заявил, что цель кампании — запугать избирателей: "Власть пытается запугать население. Создается атмосфера всеобщего страха, чтобы те, кто собирался голосовать против правящего режима, побоялись пойти на выборы".Эксперт предупредил о готовящемся силовом сценарии: "Если режим Санду почувствует, что не сможет удержать власть, то пойдет на развязывание вооруженного конфликта в Приднестровье".Он также сообщил о признаках военной подготовки: "Уже есть информация, что Румыния накапливает войска поблизости молдавской границы. В Молдавии уже зафиксировали представителей вооруженных сил Франции".Амерберг опроверг заявления молдавского Минобороны о том, что это "дипломаты", заявив: "Фотографии говорят сами за себя. Это настоящие военные советники и наемники, которые должны будут координировать молдавскую армию и спецназ в случае эскалации".Полный текст интервью Михаила Амерберга: Если Санду проиграет выборы в парламент, то атакует Приднестровье при поддержке Украины читайте на сайте Украина.ру.

