Политтехнолог рассказал, договорится ли Трамп с Китаем и Индией

Разговоры о том, что у Дональда Трампа есть "тонкая, тайная и последовательная стратегия, которую мы не замечаем" кажутся сомнительными. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Как и о чем Соединенные Штаты договорятся с Китаем и Индией пока неизвестно, все-таки американский президент человек импульсивный, отметил он. По мнению Быварина, сами американцы невысоко оценивают свои шансы победить КНР в экономической войне на истощение.
Как и о чем Соединенные Штаты договорятся с Китаем и Индией пока неизвестно, все-таки американский президент человек импульсивный, отметил он.
"Мне кажется, он все же мыслит на инстинктах – с какой ноги встал. "Так не получилось? Сделаем вот так и скажем, что так и хотели", - сказал собеседник издания.
По мнению Быварина, сами американцы невысоко оценивают свои шансы победить КНР в экономической войне на истощение.
Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.