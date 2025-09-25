Политтехнолог рассказал, договорится ли Трамп с Китаем и Индией - 25.09.2025 Украина.ру
Политтехнолог рассказал, договорится ли Трамп с Китаем и Индией
Политтехнолог рассказал, договорится ли Трамп с Китаем и Индией
Разговоры о том, что у Дональда Трампа есть "тонкая, тайная и последовательная стратегия, которую мы не замечаем" кажутся сомнительными. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2025-09-25T04:45
2025-09-25T04:45
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/16/1069009809_0:0:1958:1101_1920x0_80_0_0_ff547d9074ea28b1454789b9df4136eb.jpg
Как и о чем Соединенные Штаты договорятся с Китаем и Индией пока неизвестно, все-таки американский президент человек импульсивный, отметил он. По мнению Быварина, сами американцы невысоко оценивают свои шансы победить КНР в экономической войне на истощение.Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.
Политтехнолог рассказал, договорится ли Трамп с Китаем и Индией

Разговоры о том, что у Дональда Трампа есть "тонкая, тайная и последовательная стратегия, которую мы не замечаем" кажутся сомнительными. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Как и о чем Соединенные Штаты договорятся с Китаем и Индией пока неизвестно, все-таки американский президент человек импульсивный, отметил он.
"Мне кажется, он все же мыслит на инстинктах – с какой ноги встал. "Так не получилось? Сделаем вот так и скажем, что так и хотели", - сказал собеседник издания.
По мнению Быварина, сами американцы невысоко оценивают свои шансы победить КНР в экономической войне на истощение.
Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.
