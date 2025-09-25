https://ukraina.ru/20250925/polittekhnolog-rasskazal-dogovoritsya-li-tramp-s-kitaem-i-indiey-1069096531.html

Политтехнолог рассказал, договорится ли Трамп с Китаем и Индией

Политтехнолог рассказал, договорится ли Трамп с Китаем и Индией - 25.09.2025

Политтехнолог рассказал, договорится ли Трамп с Китаем и Индией

Разговоры о том, что у Дональда Трампа есть "тонкая, тайная и последовательная стратегия, которую мы не замечаем" кажутся сомнительными. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

Как и о чем Соединенные Штаты договорятся с Китаем и Индией пока неизвестно, все-таки американский президент человек импульсивный, отметил он. По мнению Быварина, сами американцы невысоко оценивают свои шансы победить КНР в экономической войне на истощение.Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.

