Эксперт назвал единственную структуру ООН, которая сохраняет свое значение
Роль ООН подорвана и дискредитирована. Единственное, что сохраняет там свое значение - это Совет Безопасности. Такую точку зрения в интервью изданию Украина.ру выразил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Роль ООН подорвана и дискредитирована. Решения ООН многими игнорируется, в том числе и самим Западом. То есть свои функции эта организация не отрабатывает, заявил он.
К примеру, официальный бюджет ООН на 2025 год порядка 4 млрд долларов. В то время как состояние Илона Маска – 400 млрд долларов. Американцы жалуются на большие траты на ООН, а на самом деле, тратят мизер. При этом они упрекают ООН в неэффективности, отметил эксперт.
По его словам, ООН не работает еще и потому что морально устарела. Организация была создана по результатам Второй мировой войны, а за это время мировой порядок изменился трижды.
Таким образом можно сделать вывод, что не выработаны правила функционирования текущего мирового порядка. Прежний отмирает, а новый еще полностью не сформирован. Поэтому об ООН "вытирают ноги", а ее Генассамблея особой роли не играет вообще. Свое значение пока еще сохраняет Совет Безопасности, - сказал Блохин.
Реально право голоса там имеют Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. По этой причине хотят реформировать ООН, потому что упомянутые государства это пятерка победивших во Второй мировой, отметил собеседник издания.
Полный текст интервью - на сайте
Украина.ру.