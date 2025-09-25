Эксперт назвал единственную структуру ООН, которая сохраняет свое значение - 25.09.2025 Украина.ру
Эксперт назвал единственную структуру ООН, которая сохраняет свое значение
Роль ООН подорвана и дискредитирована. Единственное, что сохраняет там свое значение - это Совет Безопасности. Такую точку зрения в интервью изданию Украина.ру выразил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Роль ООН подорвана и дискредитирована. Решения ООН многими игнорируется, в том числе и самим Западом. То есть свои функции эта организация не отрабатывает, заявил он.К примеру, официальный бюджет ООН на 2025 год порядка 4 млрд долларов. В то время как состояние Илона Маска – 400 млрд долларов. Американцы жалуются на большие траты на ООН, а на самом деле, тратят мизер. При этом они упрекают ООН в неэффективности, отметил эксперт.По его словам, ООН не работает еще и потому что морально устарела. Организация была создана по результатам Второй мировой войны, а за это время мировой порядок изменился трижды.Реально право голоса там имеют Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. По этой причине хотят реформировать ООН, потому что упомянутые государства это пятерка победивших во Второй мировой, отметил собеседник издания.Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.
Эксперт назвал единственную структуру ООН, которая сохраняет свое значение

Роль ООН подорвана и дискредитирована. Единственное, что сохраняет там свое значение - это Совет Безопасности. Такую точку зрения в интервью изданию Украина.ру выразил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Роль ООН подорвана и дискредитирована. Решения ООН многими игнорируется, в том числе и самим Западом. То есть свои функции эта организация не отрабатывает, заявил он.
К примеру, официальный бюджет ООН на 2025 год порядка 4 млрд долларов. В то время как состояние Илона Маска – 400 млрд долларов. Американцы жалуются на большие траты на ООН, а на самом деле, тратят мизер. При этом они упрекают ООН в неэффективности, отметил эксперт.
По его словам, ООН не работает еще и потому что морально устарела. Организация была создана по результатам Второй мировой войны, а за это время мировой порядок изменился трижды.

Таким образом можно сделать вывод, что не выработаны правила функционирования текущего мирового порядка. Прежний отмирает, а новый еще полностью не сформирован. Поэтому об ООН "вытирают ноги", а ее Генассамблея особой роли не играет вообще. Свое значение пока еще сохраняет Совет Безопасности, - сказал Блохин.

Реально право голоса там имеют Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. По этой причине хотят реформировать ООН, потому что упомянутые государства это пятерка победивших во Второй мировой, отметил собеседник издания.
Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.
Новости Запад Россия ООН Совет Безопасности ООН
 
Лента новостейМолния