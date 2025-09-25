Альтернативы нет. Эксперт объяснил, почему БРИКС и ШОС не заменят ООН - 25.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250925/alternativy-net-ekspert-obyasnil-pochemu-briks-i-shos-ne-zamenyat-oon-1069094430.html
Альтернативы нет. Эксперт объяснил, почему БРИКС и ШОС не заменят ООН
Альтернативы нет. Эксперт объяснил, почему БРИКС и ШОС не заменят ООН - 25.09.2025 Украина.ру
Альтернативы нет. Эксперт объяснил, почему БРИКС и ШОС не заменят ООН
Пока альтернативы Организации объединенных наций (ООН) в мире нет, хотя ее решения игнорируются в том числе и Западом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
2025-09-25T05:00
2025-09-25T05:00
новости
запад
оон
брикс
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056319631_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_933fb7899b09ad7f0b701f201b2e92e6.jpg
Роль ООН подорвана и дискредитирована. Решения ООН многими игнорируется, в том числе и самим Западом. То есть свои функции эта организация не отрабатывает, заявил он.Поэтому сейчас идет дискуссия о расширении количества постоянных членов. Американцы хотят включить в их число Японию и Германию. Мы выступаем за Индию и Бразилию, добавил эксперт.Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056319631_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_50dedbbe511d2aaa733d5672d03f60f6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, оон, брикс, шос
Новости, Запад, ООН, БРИКС, ШОС

Альтернативы нет. Эксперт объяснил, почему БРИКС и ШОС не заменят ООН

05:00 25.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Пока альтернативы Организации объединенных наций (ООН) в мире нет, хотя ее решения игнорируются в том числе и Западом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Роль ООН подорвана и дискредитирована. Решения ООН многими игнорируется, в том числе и самим Западом. То есть свои функции эта организация не отрабатывает, заявил он.
"Пока альтернативы нет. Единственный способ – реформировать и модернизировать ООН. Подобной ей организации нет. БРИКС и ШОС подобную мировую роль на себя не взваливают, хотя это тоже глобальные организации. Но планетарным уровнем обладает только ООН", - отметил Блохин.
Поэтому сейчас идет дискуссия о расширении количества постоянных членов. Американцы хотят включить в их число Японию и Германию. Мы выступаем за Индию и Бразилию, добавил эксперт.
Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗападООНБРИКСШОС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:41ВС РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
07:16Российские школы получили план действий при атаках БПЛА
07:00Виталий Киселев: Пока Россия сражается с ВСУ в небе и на земле, Европа готовит новые дроновые провокации
07:00Эксперт назвал единственную структуру ООН, которая сохраняет свое значение
06:35Бавырин: Трамп мыслит инстинктами, а переговоров по Украине нет
06:10"Бумажных медведей не бывает". Украинские и российские эксперты и политики о настоящем и будущем
05:55Эксперт рассказал, будут ли США размахивать ядерным оружием когда Украина проиграет
05:51Загадочные дроны, изменчивый Трамп и новый козырь Запада против России. Украина в международном контексте
05:45Эксперт объяснил, сколько еще будет оставаться подвешенной ситуация с Украиной
05:35Режим Санду готовит силовой сценарий удержания власти: Амерберг рассказал, с чьей помощью
05:15Политтехнолог объяснил, почему трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского не будет
05:05Дробницкий: Трамп “едет вниз”, лавируя между Украиной и внутренним кризисом в США
05:00Альтернативы нет. Эксперт объяснил, почему БРИКС и ШОС не заменят ООН
04:50"Друзья Гитлера". В ООН раскритиковали кокаиновую мафию, Трампа и европейцев
04:45Политтехнолог рассказал, договорится ли Трамп с Китаем и Индией
04:43Польша хочет стать "владычицей морскою" на Балтике, но пока плетётся в хвосте Германии
04:35Нет универсального оружия: эксперт о том, чем воюют с пунктами управления БПЛА
04:30"Ничего они скрыть не пытаются": эксперт обозначил социально-экономические проблемы Китая
04:26ВС РФ продолжают уничтожать объекты ВСУ и ВПК Украины. Сводка ударов на 4:00
04:15Попытка призвать США услышать логику разума: эксперт о предложении Путина про ДСНВ
Лента новостейМолния