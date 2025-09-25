Альтернативы нет. Эксперт объяснил, почему БРИКС и ШОС не заменят ООН
Пока альтернативы Организации объединенных наций (ООН) в мире нет, хотя ее решения игнорируются в том числе и Западом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Роль ООН подорвана и дискредитирована. Решения ООН многими игнорируется, в том числе и самим Западом. То есть свои функции эта организация не отрабатывает, заявил он.
"Пока альтернативы нет. Единственный способ – реформировать и модернизировать ООН. Подобной ей организации нет. БРИКС и ШОС подобную мировую роль на себя не взваливают, хотя это тоже глобальные организации. Но планетарным уровнем обладает только ООН", - отметил Блохин.
Поэтому сейчас идет дискуссия о расширении количества постоянных членов. Американцы хотят включить в их число Японию и Германию. Мы выступаем за Индию и Бразилию, добавил эксперт.
