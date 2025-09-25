https://ukraina.ru/20250925/alternativy-net-ekspert-obyasnil-pochemu-briks-i-shos-ne-zamenyat-oon-1069094430.html

Альтернативы нет. Эксперт объяснил, почему БРИКС и ШОС не заменят ООН

Альтернативы нет. Эксперт объяснил, почему БРИКС и ШОС не заменят ООН - 25.09.2025 Украина.ру

Альтернативы нет. Эксперт объяснил, почему БРИКС и ШОС не заменят ООН

Пока альтернативы Организации объединенных наций (ООН) в мире нет, хотя ее решения игнорируются в том числе и Западом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин

2025-09-25T05:00

2025-09-25T05:00

2025-09-25T05:00

новости

запад

оон

брикс

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056319631_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_933fb7899b09ad7f0b701f201b2e92e6.jpg

Роль ООН подорвана и дискредитирована. Решения ООН многими игнорируется, в том числе и самим Западом. То есть свои функции эта организация не отрабатывает, заявил он.Поэтому сейчас идет дискуссия о расширении количества постоянных членов. Американцы хотят включить в их число Японию и Германию. Мы выступаем за Индию и Бразилию, добавил эксперт.Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, оон, брикс, шос