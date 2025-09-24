Почему в России стали жить лучше и может ли Украина быть другой — Ищенко - 24.09.2025 Украина.ру
Почему в России стали жить лучше и может ли Украина быть другой — Ищенко
Почему в России стали жить лучше и может ли Украина быть другой — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 24.09.2025
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:53 – Можно ли вернуть Украину в правильное русло? 16:49 – Где на Украине безопасно дождаться российской армии? 19:51 – Почему распад УССР не произошёл по национальному признаку? 24:17 – Метания людей от украинского к русскому языку и наоборот; 30:33 – О церемонии прощания с Чарли Кирком в США; 31:15 – Об отношении властей к различным религиям в России; 39:01 – Уровень жизни в России и Европе; 42:04 – Переезжают ли евреи на Украину? 46:00 – Об истоках конфликта в Секторе Газа; 51:24 – Какую территорию Израиля занимает Палестина? 53:03 – Исторически удачное взаимодействие России и Британии; 56:07 – Об агрессии Дании в отношении России; 1:02:33 – Расклад сил на Ближнем Востоке; 1:04:10 – Преувеличено ли значение мягкой силы в России? 1:05:59 – Демократическая линия Путина в начале его правления; 1:13:39 – Находится ли Польша на экономическом подъёме? 1:15:32 – Будущее биткоина. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
видео, россия, украина, усср, чарли кирк, владимир путин, ростислав ищенко
Видео, Россия, Украина, УССР, Чарли Кирк, Владимир Путин, Ростислав Ищенко

Почему в России стали жить лучше и может ли Украина быть другой — Ищенко

17:14 24.09.2025
 
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:53 – Можно ли вернуть Украину в правильное русло?
16:49 – Где на Украине безопасно дождаться российской армии?
19:51 – Почему распад УССР не произошёл по национальному признаку?
24:17 – Метания людей от украинского к русскому языку и наоборот;
30:33 – О церемонии прощания с Чарли Кирком в США;
31:15 – Об отношении властей к различным религиям в России;
39:01 – Уровень жизни в России и Европе;
42:04 – Переезжают ли евреи на Украину?
46:00 – Об истоках конфликта в Секторе Газа;
51:24 – Какую территорию Израиля занимает Палестина?
53:03 – Исторически удачное взаимодействие России и Британии;
56:07 – Об агрессии Дании в отношении России;
1:02:33 – Расклад сил на Ближнем Востоке;
1:04:10 – Преувеличено ли значение мягкой силы в России?
1:05:59 – Демократическая линия Путина в начале его правления;
1:13:39 – Находится ли Польша на экономическом подъёме?
1:15:32 – Будущее биткоина.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
16:37
Послу Молдавии выражен протест, а в Вашингтоне появилось "послание" Трампу. Главное на этот час В Новороссийске введен режим ЧС, сообщил глава города. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 24 сентября написал Телеграм-канал Украина.ру
