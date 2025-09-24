https://ukraina.ru/20250924/pochemu-v-rossii-stali-zhit-luchshe-i-mozhet-li-ukraina-byt-drugoy--ischenko---1069120140.html

Почему в России стали жить лучше и может ли Украина быть другой — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 24.09.2025

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:53 – Можно ли вернуть Украину в правильное русло? 16:49 – Где на Украине безопасно дождаться российской армии? 19:51 – Почему распад УССР не произошёл по национальному признаку? 24:17 – Метания людей от украинского к русскому языку и наоборот; 30:33 – О церемонии прощания с Чарли Кирком в США; 31:15 – Об отношении властей к различным религиям в России; 39:01 – Уровень жизни в России и Европе; 42:04 – Переезжают ли евреи на Украину? 46:00 – Об истоках конфликта в Секторе Газа; 51:24 – Какую территорию Израиля занимает Палестина? 53:03 – Исторически удачное взаимодействие России и Британии; 56:07 – Об агрессии Дании в отношении России; 1:02:33 – Расклад сил на Ближнем Востоке; 1:04:10 – Преувеличено ли значение мягкой силы в России? 1:05:59 – Демократическая линия Путина в начале его правления; 1:13:39 – Находится ли Польша на экономическом подъёме? 1:15:32 – Будущее биткоина. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

