Почему в России стали жить лучше и может ли Украина быть другой — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:53 – Можно ли вернуть Украину в правильное русло?
16:49 – Где на Украине безопасно дождаться российской армии?
19:51 – Почему распад УССР не произошёл по национальному признаку?
24:17 – Метания людей от украинского к русскому языку и наоборот;
30:33 – О церемонии прощания с Чарли Кирком в США;
31:15 – Об отношении властей к различным религиям в России;
39:01 – Уровень жизни в России и Европе;
42:04 – Переезжают ли евреи на Украину?
46:00 – Об истоках конфликта в Секторе Газа;
51:24 – Какую территорию Израиля занимает Палестина?
53:03 – Исторически удачное взаимодействие России и Британии;
56:07 – Об агрессии Дании в отношении России;
1:02:33 – Расклад сил на Ближнем Востоке;
1:04:10 – Преувеличено ли значение мягкой силы в России?
1:05:59 – Демократическая линия Путина в начале его правления;
1:13:39 – Находится ли Польша на экономическом подъёме?
1:15:32 – Будущее биткоина.
