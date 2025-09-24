https://ukraina.ru/20250924/ne-zazhzhennaya-spichka-v-bochke-s-porokhom-drobnitskiy-o-rassledovanii-ubiystva-kirka-1069046783.html

"Не зажженная спичка в бочке с порохом": Дробницкий о расследовании убийства Кирка

Дальнейшие действия Дональда Трампа во внутренней политике будут зависеть от того, к каким итогам придет следствия в деле об убийстве Чарли Кирка. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

Близкий к Трампу консервативный активист Чарли Кирк был убит 10 сентября в ходе публичного мероприятия в одном из университетов в штате Юта. Убийцей оказался местный житель Тайлер Робинсон, который пошел на это преступление из-за ненависти к Кирку на почве политики и идеологии. Кирк уже стал знаменем республиканцев, однако куда дальше пойдут настроения в обществе будет зависеть о того, к какому выводу придет следствие: действовал ли Робинсон в одиночку, либо же имел место заговор, отметил эксперт.По его словам, сейчас все это "не зажженная спичка в бочке с порохом", но все зависит от того, смогут ли показать заговор и наказать виновных.Понимает это Трамп или нет, результаты расследования убийства Кирка должны иметь максимальные политические последствия. В противном случае это будет иметь очень плохие последствия как для президентства Трампа, так и для социальной стабильности в США. Реакция на убийство Кирка уже показала, что никакой единой Америки нет, резюмировал собеседник издания. Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого - на сайте Украина.ру.

