"Не зажженная спичка в бочке с порохом": Дробницкий о расследовании убийства Кирка
"Не зажженная спичка в бочке с порохом": Дробницкий о расследовании убийства Кирка
"Не зажженная спичка в бочке с порохом": Дробницкий о расследовании убийства Кирка - 24.09.2025 Украина.ру
"Не зажженная спичка в бочке с порохом": Дробницкий о расследовании убийства Кирка
Дальнейшие действия Дональда Трампа во внутренней политике будут зависеть от того, к каким итогам придет следствия в деле об убийстве Чарли Кирка. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-09-24T04:00
2025-09-24T04:00
Близкий к Трампу консервативный активист Чарли Кирк был убит 10 сентября в ходе публичного мероприятия в одном из университетов в штате Юта. Убийцей оказался местный житель Тайлер Робинсон, который пошел на это преступление из-за ненависти к Кирку на почве политики и идеологии. Кирк уже стал знаменем республиканцев, однако куда дальше пойдут настроения в обществе будет зависеть о того, к какому выводу придет следствие: действовал ли Робинсон в одиночку, либо же имел место заговор, отметил эксперт.По его словам, сейчас все это "не зажженная спичка в бочке с порохом", но все зависит от того, смогут ли показать заговор и наказать виновных.Понимает это Трамп или нет, результаты расследования убийства Кирка должны иметь максимальные политические последствия. В противном случае это будет иметь очень плохие последствия как для президентства Трампа, так и для социальной стабильности в США. Реакция на убийство Кирка уже показала, что никакой единой Америки нет, резюмировал собеседник издания. Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого - на сайте Украина.ру.
"Не зажженная спичка в бочке с порохом": Дробницкий о расследовании убийства Кирка

24.09.2025
Дальнейшие действия Дональда Трампа во внутренней политике будут зависеть от того, к каким итогам придет следствия в деле об убийстве Чарли Кирка. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Близкий к Трампу консервативный активист Чарли Кирк был убит 10 сентября в ходе публичного мероприятия в одном из университетов в штате Юта. Убийцей оказался местный житель Тайлер Робинсон, который пошел на это преступление из-за ненависти к Кирку на почве политики и идеологии.
Кирк уже стал знаменем республиканцев, однако куда дальше пойдут настроения в обществе будет зависеть о того, к какому выводу придет следствие: действовал ли Робинсон в одиночку, либо же имел место заговор, отметил эксперт.
"Если по поводу убийства Кирка будет сделан вывод, что стрелял одиночка, лишь социальные сети вели себя неправильно, все расходимся, будем помнить Чарли, до свидания, это будет раздражающим фактором для тех, кто голосовал за Трампа, кто ждал не только крутых слов, но и крутых действий", - рассказал Дробницкий.
По его словам, сейчас все это "не зажженная спичка в бочке с порохом", но все зависит от того, смогут ли показать заговор и наказать виновных.
Понимает это Трамп или нет, результаты расследования убийства Кирка должны иметь максимальные политические последствия. В противном случае это будет иметь очень плохие последствия как для президентства Трампа, так и для социальной стабильности в США. Реакция на убийство Кирка уже показала, что никакой единой Америки нет, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого - на сайте Украина.ру.
