https://ukraina.ru/20250924/ekspert-rasskazal-chto-stanet-katalizatorom-narastaniya-grazhdanskogo-konflikta-v-ssha-1069049566.html

Эксперт рассказал, что станет катализатором нарастания гражданского конфликта в США

Эксперт рассказал, что станет катализатором нарастания гражданского конфликта в США - 24.09.2025 Украина.ру

Эксперт рассказал, что станет катализатором нарастания гражданского конфликта в США

Неспособность Дональда Трампа взять власть в свои руки может привести к негативным последствиям для Соединенных Штатов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2025-09-24T04:30

2025-09-24T04:30

2025-09-24T04:30

новости

сша

чарли кирк

дональд трамп

дмитрий дробницкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102634/64/1026346464_0:200:3840:2360_1920x0_80_0_0_e74e5eb72a8a16c216cafe6d50748fe2.jpg

В сентябре в штате Юта был застрелен консервативный активист Чарли Кирк, который считался одним из самых влиятельных сторонников Трампа. Убийцей оказался местный житель Тайлер Робинсон, который пошел на это преступление из-за ненависти к Кирку на почве политики и идеологии.Кирк уже стал знаменем республиканцев, однако куда дальше пойдут настроения в обществе будет зависеть о того, к какому выводу придет следствие: действовал ли Робинсон в одиночку, либо же имел место заговор, отметил эксперт.По его словам, неспособность администрации Трампа взять власть в свои руки и продемонстрировать, что он здесь власть, и станет катализатором нарастания гражданского конфликта в США.Он может идти в разных формах. Это может быть жесткая революция сверху, или власть ускользнет из рук и тогда возможно все, что угодно, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого - на сайте Украина.ру.

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, чарли кирк, дональд трамп, дмитрий дробницкий