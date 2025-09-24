https://ukraina.ru/20250924/ekspert-rasskazal-chto-stanet-katalizatorom-narastaniya-grazhdanskogo-konflikta-v-ssha-1069049566.html
Эксперт рассказал, что станет катализатором нарастания гражданского конфликта в США
Неспособность Дональда Трампа взять власть в свои руки может привести к негативным последствиям для Соединенных Штатов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
В сентябре в штате Юта был застрелен консервативный активист Чарли Кирк, который считался одним из самых влиятельных сторонников Трампа. Убийцей оказался местный житель Тайлер Робинсон, который пошел на это преступление из-за ненависти к Кирку на почве политики и идеологии.Кирк уже стал знаменем республиканцев, однако куда дальше пойдут настроения в обществе будет зависеть о того, к какому выводу придет следствие: действовал ли Робинсон в одиночку, либо же имел место заговор, отметил эксперт.По его словам, неспособность администрации Трампа взять власть в свои руки и продемонстрировать, что он здесь власть, и станет катализатором нарастания гражданского конфликта в США.Он может идти в разных формах. Это может быть жесткая революция сверху, или власть ускользнет из рук и тогда возможно все, что угодно, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого - на сайте Украина.ру.
В сентябре в штате Юта был застрелен консервативный активист Чарли Кирк, который считался одним из самых влиятельных сторонников Трампа. Убийцей оказался местный житель Тайлер Робинсон, который пошел на это преступление из-за ненависти к Кирку на почве политики и идеологии.
Кирк уже стал знаменем республиканцев, однако куда дальше пойдут настроения в обществе будет зависеть о того, к какому выводу придет следствие: действовал ли Робинсон в одиночку, либо же имел место заговор, отметил эксперт.
"Представьте, если убийство Кирка спишут на одиночку, леворадикальные организации почувствуют безнаказанность и постараются вернуть ситуацию 2020 года, когда кто-то грабил магазины, а кто-то с экранов телевизоров вещал "мы здесь власть, давайте дефинасируем полицию", - сказал Дробницкий.
По его словам, неспособность администрации Трампа взять власть в свои руки и продемонстрировать, что он здесь власть, и станет катализатором нарастания гражданского конфликта в США.
Он может идти в разных формах. Это может быть жесткая революция сверху, или власть ускользнет из рук и тогда возможно все, что угодно, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого - на сайте Украина.ру.