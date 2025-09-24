Бавырин: В Китае признают дорогое жилье и кризис "детей-паразитов" - 24.09.2025 Украина.ру
Бавырин: В Китае признают дорогое жилье и кризис "детей-паразитов"
Бавырин: В Китае признают дорогое жилье и кризис "детей-паразитов"
Китайское общество открыто говорит о своих проблемах, среди которых — дорогое жилья, демографический кризис и появление целого класса молодых людей, не желающих работать и живущих за счет высоких пенсий старшего поколения. При этом, несмотря на социально-экономические трудности, текущий уровень развития страны поражает
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Бавырин, недавно вернувшийся из поездки в КНР.Эксперт подчеркнул, что китайцы не пытаются скрывать существующие вызовы. По его словам, в то время как поколение 40-50-летних работает практически без выходных, их дети часто ведут паразитический образ жизни, не осуждаемый обществом.Политолог подробно описал один из социальных феноменов, с которым столкнулся."При этом у них сложился целый класс детей-паразитов: молодых людей, которые не хотят работать и учиться. Почему? У их бабушек и дедушек очень высокие пенсии, и внуки буквально сидят у них на шее. Причем этих зумеров за это никто не осуждает. Зато их родители 40-50 лет работают без выходных. У них не такое отношение к труду, как у нас", — рассказал собеседник издания.Несмотря на перечисленные проблемы, Бавырин резюмировал, что достижения Китая не могут не впечатлять."Повторюсь, социально-экономические проблемы в Китае есть. Но то, на каком уровне он сейчас находится, просто поражает", — заключил политолог.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Трамп подмораживает Америку, Европа оплачивает войну на Украине, Россия забирает своё читайте на сайте Украина.ру.
Бавырин: В Китае признают дорогое жилье и кризис "детей-паразитов"

05:35 24.09.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай
Города мира. Шанхай - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Китайское общество открыто говорит о своих проблемах, среди которых — дорогое жилья, демографический кризис и появление целого класса молодых людей, не желающих работать и живущих за счет высоких пенсий старшего поколения. При этом, несмотря на социально-экономические трудности, текущий уровень развития страны поражает
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Бавырин, недавно вернувшийся из поездки в КНР.
Эксперт подчеркнул, что китайцы не пытаются скрывать существующие вызовы. По его словам, в то время как поколение 40-50-летних работает практически без выходных, их дети часто ведут паразитический образ жизни, не осуждаемый обществом.
"Ничего они скрыть не пытаются. Китайцы достаточно открыто говорят о своих проблемах. У них очень дорогое жилье. У них серьезный демографический кризис. Детей рожать дорого и невыгодно. Высшие школы и высшее образование – все платное", — заявил Бавырин.
Политолог подробно описал один из социальных феноменов, с которым столкнулся.
"При этом у них сложился целый класс детей-паразитов: молодых людей, которые не хотят работать и учиться. Почему? У их бабушек и дедушек очень высокие пенсии, и внуки буквально сидят у них на шее. Причем этих зумеров за это никто не осуждает. Зато их родители 40-50 лет работают без выходных. У них не такое отношение к труду, как у нас", — рассказал собеседник издания.
Несмотря на перечисленные проблемы, Бавырин резюмировал, что достижения Китая не могут не впечатлять.
"Повторюсь, социально-экономические проблемы в Китае есть. Но то, на каком уровне он сейчас находится, просто поражает", — заключил политолог.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Трамп подмораживает Америку, Европа оплачивает войну на Украине, Россия забирает своё читайте на сайте Украина.ру.
