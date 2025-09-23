Война и дельфины: как уникальный дельфинарий в Запорожской области переживает СВО - 23.09.2025 Украина.ру
Война и дельфины: как уникальный дельфинарий в Запорожской области переживает СВО
Война и дельфины: как уникальный дельфинарий в Запорожской области переживает СВО
Вы когда-нибудь бывали в дельфинарии? Даже если ваш ответ "да", то стоит это сделать ещё раз. В Кирилловке, что в Запорожской области, расположился поистине уникальный дельфинарий
2025-09-23T14:07
2025-09-23T14:07
видео
запорожская область
Здесь живёт, выступает и растёт вместе с дельфинами уже четвёртое поколение семьи Калгановых – династии дрессировщиков морских животных. Семь дельфинов, младшему из которых всего год, никого не оставят равнодушными. Многие дети, да и взрослые просто обожают дельфинов. А если вы ещё не общались с этими удивительными животными, то обязательно найдите для этого время. Вы не пожалеете!
видео, запорожская область, видео
Видео, Запорожская область

Война и дельфины: как уникальный дельфинарий в Запорожской области переживает СВО

14:07 23.09.2025
 
Вы когда-нибудь бывали в дельфинарии? Даже если ваш ответ "да", то стоит это сделать ещё раз. В Кирилловке, что в Запорожской области, расположился поистине уникальный дельфинарий
Здесь живёт, выступает и растёт вместе с дельфинами уже четвёртое поколение семьи Калгановых – династии дрессировщиков морских животных.
Семь дельфинов, младшему из которых всего год, никого не оставят равнодушными.
Многие дети, да и взрослые просто обожают дельфинов. А если вы ещё не общались с этими удивительными животными, то обязательно найдите для этого время. Вы не пожалеете!
