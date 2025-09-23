https://ukraina.ru/20250923/voyna-i-delfiny-kak-unikalnyy-delfinariy-v-zaporozhskoy-oblasti-perezhivaet-svo-1069051371.html

Война и дельфины: как уникальный дельфинарий в Запорожской области переживает СВО

Вы когда-нибудь бывали в дельфинарии? Даже если ваш ответ "да", то стоит это сделать ещё раз. В Кирилловке, что в Запорожской области, расположился поистине уникальный дельфинарий

Здесь живёт, выступает и растёт вместе с дельфинами уже четвёртое поколение семьи Калгановых – династии дрессировщиков морских животных. Семь дельфинов, младшему из которых всего год, никого не оставят равнодушными. Многие дети, да и взрослые просто обожают дельфинов. А если вы ещё не общались с этими удивительными животными, то обязательно найдите для этого время. Вы не пожалеете!

