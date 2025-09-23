https://ukraina.ru/20250923/nad-moskvoy-sbili-vrazheskiy-dron-oblomki-upali-v-cherte-goroda-1069051466.html

Над Москвой сбили вражеский дрон: обломки упали в черте города

Системы противовоздушной обороны министерства обороны РФ успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву. Воздушная цель была уничтожена над территорией столицы. Об этом 23 сентября сообщил мэр города Сергей Собянин

По его данным, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.В Телеграм-канале Собянина это далеко не первое сообщение о сбитых украинских дронах за сегодняшний день. В публикациях мэра Москвы говорится о том, что силами ПВО Минобороны беспилотники уничтожаются. Одновременно с атакой на столицу ВСУ совершили нападение на гражданскую инфраструктуру поселка Суземка в Брянской области. По информации губернатора региона Александра Богомаза, атака была проведена с использованием FPV-дронов. В результате инцидента ранение получил мирный житель. Медицинская помощь оказывается на месте. О других новостях к сегодняшнему дню — в ежедневном обзоре Стефанчук, Свириденко или иностранцы: кто установил прослушку мэра Львова? Главное на 13:00 23 сентября.

