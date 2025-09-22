ВС РФ ударили по объектам противника во временно оккупированном Запорожье - 22.09.2025 Украина.ру
ВС РФ ударили по объектам противника во временно оккупированном Запорожье
Российские военные ранним утром ударили по объектам противника во временно оккупированном Запорожье, передает 22 сентября телеграм-канал Украина.ру
Кроме прочего, они нанесли удары по целям в Киевской области и Сумах. Также "Герани" поразили объекты противника в Харьковской области.Несколькими часами ранее мы писали, что больше всего сообщений минувшей ночью поступало об атаках ВС РФ на вражеские объекты в Киевской области. Взрывы гремели в Борисполе, где местные каналы фиксировали многочисленные попадания "Гераней".Дроны также атаковали цели в Полтавской (Полтава), Николаевской (Николаев), Черниговской, Харьковской и Сумской (Сумы) областях.Кроме того, в Харьковской области ВКС РФ ударили управляемыми авиабомбами по целям в районе Купянска.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия, запорожье, киевская область, вкс
Россия, Запорожье, Киевская область, ВКС

ВС РФ ударили по объектам противника во временно оккупированном Запорожье

07:16 22.09.2025 (обновлено: 07:17 22.09.2025)
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Российские военные ранним утром ударили по объектам противника во временно оккупированном Запорожье, передает 22 сентября телеграм-канал Украина.ру
Кроме прочего, они нанесли удары по целям в Киевской области и Сумах. Также "Герани" поразили объекты противника в Харьковской области.
Несколькими часами ранее мы писали, что больше всего сообщений минувшей ночью поступало об атаках ВС РФ на вражеские объекты в Киевской области. Взрывы гремели в Борисполе, где местные каналы фиксировали многочисленные попадания "Гераней".
Дроны также атаковали цели в Полтавской (Полтава), Николаевской (Николаев), Черниговской, Харьковской и Сумской (Сумы) областях.
Кроме того, в Харьковской области ВКС РФ ударили управляемыми авиабомбами по целям в районе Купянска.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
