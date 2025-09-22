https://ukraina.ru/20250922/vs-rf-udarili-po-obektam-protivnika-vo-vremenno-okkupirovannom-zaporozhe-1068991165.html

ВС РФ ударили по объектам противника во временно оккупированном Запорожье

ВС РФ ударили по объектам противника во временно оккупированном Запорожье

Российские военные ранним утром ударили по объектам противника во временно оккупированном Запорожье, передает 22 сентября телеграм-канал Украина.ру

Кроме прочего, они нанесли удары по целям в Киевской области и Сумах. Также "Герани" поразили объекты противника в Харьковской области.Несколькими часами ранее мы писали, что больше всего сообщений минувшей ночью поступало об атаках ВС РФ на вражеские объекты в Киевской области. Взрывы гремели в Борисполе, где местные каналы фиксировали многочисленные попадания "Гераней".Дроны также атаковали цели в Полтавской (Полтава), Николаевской (Николаев), Черниговской, Харьковской и Сумской (Сумы) областях.Кроме того, в Харьковской области ВКС РФ ударили управляемыми авиабомбами по целям в районе Купянска.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

