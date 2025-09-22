Как колумбийцы воюют за Россию и кого ещё объединила интербригада "Пятнашка" — замкомандира "Близнец" - 22.09.2025 Украина.ру
Как колумбийцы воюют за Россию и кого ещё объединила интербригада "Пятнашка" — замкомандира "Близнец"
Как колумбийцы воюют за Россию и кого ещё объединила интербригада "Пятнашка" — замкомандира "Близнец" - 22.09.2025 Украина.ру
Как колумбийцы воюют за Россию и кого ещё объединила интербригада "Пятнашка" — замкомандира "Близнец"
Заместитель командира интербригады "Пятнашка", член общественной палаты ДНР Сергей Кепин (позывной "Близнец") рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о сражениях своего подразделения в Курской области, а также о боевых задачах и об иностранцах, которые воюют за Россию:
2025-09-22T14:52
2025-09-22T15:39
видео
россия
курская область
донецкая народная республика
александр чаленко
пятнашка
русский добровольческий корпус
00:25 - История позывного, уход на фронт и задачи в "Пятнашке".05:09 – О боях в Курской области.10:05 – Об ударах ФАБами.12:01 – О боевых наградах.12:36 – Об иностранцах в "Пятнашке".14:18 – Обеспечение российской армии.15:19 – О переговорах.15:40 – Расположение бойцов. * В материале упоминается "Русский добровольческий корпус", который ФСБ внесла в список террористических групп."Ребята не только из бывших Советских Республик, но также из дальнего зарубежья и западных стран", - боец "Пятнашки" Руслан "Арс" Кильба. Подробнее — в материале Боец "Пятнашки" рассказал о добровольцах в составе интернациональной бригады.
видео, россия, курская область, донецкая народная республика, александр чаленко, пятнашка, русский добровольческий корпус
Видео, Россия, Курская область, Донецкая Народная Республика, Александр Чаленко, Пятнашка, Русский добровольческий корпус

Как колумбийцы воюют за Россию и кого ещё объединила интербригада "Пятнашка" — замкомандира "Близнец"

14:52 22.09.2025 (обновлено: 15:39 22.09.2025)
 
Заместитель командира интербригады "Пятнашка", член общественной палаты ДНР Сергей Кепин (позывной "Близнец") рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о сражениях своего подразделения в Курской области, а также о боевых задачах и об иностранцах, которые воюют за Россию:
00:25 - История позывного, уход на фронт и задачи в "Пятнашке".
05:09 – О боях в Курской области.
10:05 – Об ударах ФАБами.
12:01 – О боевых наградах.
12:36 – Об иностранцах в "Пятнашке".
14:18 – Обеспечение российской армии.
15:19 – О переговорах.
15:40 – Расположение бойцов.
* В материале упоминается "Русский добровольческий корпус", который ФСБ внесла в список террористических групп.
"Ребята не только из бывших Советских Республик, но также из дальнего зарубежья и западных стран", - боец "Пятнашки" Руслан "Арс" Кильба. Подробнее — в материале Боец "Пятнашки" рассказал о добровольцах в составе интернациональной бригады.
Видео Россия Курская область Донецкая Народная Республика Александр Чаленко Пятнашка Русский добровольческий корпус
 
Лента новостейМолния