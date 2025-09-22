https://ukraina.ru/20250922/kak-kolumbiytsy-voyuyut-za-rossiyu-i-kogo-esch-obedinila-brigada-pyatnashka--zamkomandira-bliznets-1069010786.html

Как колумбийцы воюют за Россию и кого ещё объединила интербригада "Пятнашка" — замкомандира "Близнец"

Заместитель командира интербригады "Пятнашка", член общественной палаты ДНР Сергей Кепин (позывной "Близнец") рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о сражениях своего подразделения в Курской области, а также о боевых задачах и об иностранцах, которые воюют за Россию:

00:25 - История позывного, уход на фронт и задачи в "Пятнашке".05:09 – О боях в Курской области.10:05 – Об ударах ФАБами.12:01 – О боевых наградах.12:36 – Об иностранцах в "Пятнашке".14:18 – Обеспечение российской армии.15:19 – О переговорах.15:40 – Расположение бойцов. * В материале упоминается "Русский добровольческий корпус", который ФСБ внесла в список террористических групп."Ребята не только из бывших Советских Республик, но также из дальнего зарубежья и западных стран", - боец "Пятнашки" Руслан "Арс" Кильба. Подробнее — в материале Боец "Пятнашки" рассказал о добровольцах в составе интернациональной бригады.

