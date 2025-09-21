Убивать "социально бесполезных"?! Как уровень жизни связан с настроениями в США и не только — Ищенко - 21.09.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250921/ubivat-sotsialno-bespoleznykh-kak-uroven-zhizni-svyazan-s-nastroeniyami-v-ssha-i-ne-tolko--ischenko-1068956857.html
Убивать "социально бесполезных"?! Как уровень жизни связан с настроениями в США и не только — Ищенко
21.09.2025
Убивать "социально бесполезных"?! Как уровень жизни связан с настроениями в США и не только — Ищенко
Ведущий Fox News Брайан Килмид в прямом эфире заявил, что от бездомных и психически больных людей нужно избавиться, предложив использовать для этого... Украина.ру, 21.09.2025
2025-09-21T09:41
2025-09-21T09:41
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/15/1068956736_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fc652e2e7ffe40634652dccf8c722df7.jpg
Ведущий Fox News Брайан Килмид в прямом эфире заявил, что от бездомных и психически больных людей нужно избавиться, предложив использовать для этого принудительную смертельную инъекцию или нечто подобное.С чем связана такая радикализация в США и к чему она может привести?Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Украина.ру
Убивать "социально бесполезных"?! Как уровень жизни связан с настроениями в США и не только — Ищенко

09:41 21.09.2025
 
Ведущий Fox News Брайан Килмид в прямом эфире заявил, что от бездомных и психически больных людей нужно избавиться, предложив использовать для этого принудительную смертельную инъекцию или нечто подобное.
С чем связана такая радикализация в США и к чему она может привести?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
