Убивать "социально бесполезных"?! Как уровень жизни связан с настроениями в США и не только — Ищенко

Убивать "социально бесполезных"?! Как уровень жизни связан с настроениями в США и не только — Ищенко - 21.09.2025 Украина.ру

Убивать "социально бесполезных"?! Как уровень жизни связан с настроениями в США и не только — Ищенко

Ведущий Fox News Брайан Килмид в прямом эфире заявил, что от бездомных и психически больных людей нужно избавиться, предложив использовать для этого... Украина.ру, 21.09.2025

Ведущий Fox News Брайан Килмид в прямом эфире заявил, что от бездомных и психически больных людей нужно избавиться, предложив использовать для этого принудительную смертельную инъекцию или нечто подобное.С чем связана такая радикализация в США и к чему она может привести?Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

сша

украина

россия

Новости

