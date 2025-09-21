https://ukraina.ru/20250921/ubivat-sotsialno-bespoleznykh-kak-uroven-zhizni-svyazan-s-nastroeniyami-v-ssha-i-ne-tolko--ischenko-1068956857.html
Убивать "социально бесполезных"?! Как уровень жизни связан с настроениями в США и не только — Ищенко
Убивать "социально бесполезных"?! Как уровень жизни связан с настроениями в США и не только — Ищенко - 21.09.2025 Украина.ру
Убивать "социально бесполезных"?! Как уровень жизни связан с настроениями в США и не только — Ищенко
Ведущий Fox News Брайан Килмид в прямом эфире заявил, что от бездомных и психически больных людей нужно избавиться, предложив использовать для этого... Украина.ру, 21.09.2025
2025-09-21T09:41
2025-09-21T09:41
2025-09-21T09:41
новости
сша
украина
ростислав ищенко
fox news
украина.ру
россия
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/15/1068956736_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fc652e2e7ffe40634652dccf8c722df7.jpg
Ведущий Fox News Брайан Килмид в прямом эфире заявил, что от бездомных и психически больных людей нужно избавиться, предложив использовать для этого принудительную смертельную инъекцию или нечто подобное.С чем связана такая радикализация в США и к чему она может привести?Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/15/1068956736_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_25d1c4d899c8f2a183d58c994474b41b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, ростислав ищенко, fox news, украина.ру, россия, видео, видео
Новости, США, Украина, Ростислав Ищенко, Fox News, Украина.ру, Россия, Видео
Убивать "социально бесполезных"?! Как уровень жизни связан с настроениями в США и не только — Ищенко
Ведущий Fox News Брайан Килмид в прямом эфире заявил, что от бездомных и психически больных людей нужно избавиться, предложив использовать для этого принудительную смертельную инъекцию или нечто подобное.
С чем связана такая радикализация в США и к чему она может привести?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру