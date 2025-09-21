"Пусть Запад попробует нанести ядерный удар": Шаландин о последствиях такого решения - 21.09.2025 Украина.ру
"Пусть Запад попробует нанести ядерный удар": Шаландин о последствиях такого решения
Западные страны сами боятся российского ядерного оружия, а любые попытки нанести удар по России получат мгновенный ответно-встречный удар, что делает подобные сценарии бессмысленными. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, офицер запаса Олег Шаландин
Отвечая на вопрос о возможном ядерном ударе Запада, эксперт заявил: "Пусть попробуют. Мы никого не пугаем. Они сами боятся. Мы просто говорим: "Оно у нас есть. Если что, мы готовы ответить"". По его словам, специальная военная операция на Украине предотвращает эти планы. Эксперт уверен, что Запад уже потерпел поражение: "Украина, несмотря на поддержку деньгами, оружием и специалистами, не смогла нанести России такой урон, который бы заставил ее отказаться от выполнения целей СВО". Он заключил, что Россия планомерно достигает своих целей без привязки к временным рамкам, в то время как Европа продолжает агрессивную риторику, осознавая свой просчёт.Полный текст интервью Олега Шаландина: Если армии НАТО полезут на Калининград, по ним полетят "Орешники", "Цирконы" и "Искандеры" читайте на сайте Украина.ру.
Западные страны сами боятся российского ядерного оружия, а любые попытки нанести удар по России получат мгновенный ответно-встречный удар, что делает подобные сценарии бессмысленными. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, офицер запаса Олег Шаландин
Отвечая на вопрос о возможном ядерном ударе Запада, эксперт заявил: "Пусть попробуют. Мы никого не пугаем. Они сами боятся. Мы просто говорим: "Оно у нас есть. Если что, мы готовы ответить"".
Он подчеркнул, что любая попытка атаки встретит немедленный ответ. Шаландин также раскрыл истинные цели расширения НАТО: "Чтобы подвести поближе и полностью обложить наши границы в том числе нестратегическими ядерными силами. Чтобы подлетное время было меньше, и мы не успели отреагировать".
По его словам, специальная военная операция на Украине предотвращает эти планы. Эксперт уверен, что Запад уже потерпел поражение: "Украина, несмотря на поддержку деньгами, оружием и специалистами, не смогла нанести России такой урон, который бы заставил ее отказаться от выполнения целей СВО".
Он заключил, что Россия планомерно достигает своих целей без привязки к временным рамкам, в то время как Европа продолжает агрессивную риторику, осознавая свой просчёт.
Полный текст интервью Олега Шаландина: Если армии НАТО полезут на Калининград, по ним полетят "Орешники", "Цирконы" и "Искандеры" читайте на сайте Украина.ру.
