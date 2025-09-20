https://ukraina.ru/20250920/stolknovenie-s-evropeyskimi-armiyami-neizbezhno-voenkor-dal-sovet-rossiyanam-1068851354.html

"Столкновение с европейскими армиями неизбежно": военкор дал совет россиянам

Военное столкновение с армия европейских стран неизбежно, поэтому россиянам следует к этому готовиться. Такое мнение высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру

На фоне провокаций с беспилотниками в Польше и Румынии нужно понимать, что боевые действия против Европы - вопрос времени, считает военкор.Ермаков порекомендовал всем получить какую-то базовую военную специальность, записываться на курсы тактической медицины и курсы управления беспилотниками.Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.

