Сергейцев: Трамп хочет повторить сценарий Второй мировой, заставив Европу воевать с Россией

Сергейцев: Трамп хочет повторить сценарий Второй мировой, заставив Европу воевать с Россией

Решение американского президента Дональда Трампа одобрить военную помощь Украине за счет стран НАТО отражает стратегию США по вовлечению Европы в полномасштабный конфликт с Россией по образцу Второй мировой войны, где американцы получат все преимущества без непосредственного участия

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, публицист, обозреватель МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев. Комментируя раскол в оценках этого решения российской аудиторией, эксперт заявил, что человеческие ресурсы Украины далеко не исчерпаны.Сергейцев подчеркнул, что истинная цель США — заставить Европу воевать своими силами и ресурсами: "Трамп хотел бы, чтобы этим Европа занималась. Это же консолидированная позиция США. Сами воевать не хотят, а чтобы Европа воевала – хотят". Проводя историческую параллель, эксперт отметил: "Как была устроена Вторая мировая война? Во главе этой тевтонской свиньи шла Гитлеровская Германия, а за ней шла вся Европа. США от этого получили преимущество, которое потом конвертировали в гегемонию". Сергейцев заключил, что США будут добиваться реализации этого сценария: "Сейчас американцам хотелось бы повторения этого сценария. Пока за украинские жизни и за европейские деньги. Потом еще за европейские жизни. Просто нужно провести еще определенную работу, чтобы этого добиться. И США обязательно будут это делать".Полный текст интервью Тимофея Сергейцева: США будут разорять Европу до тех пор, пока она не решится напрямую повоевать с Россией читайте на сайте Украина.ру.

