Какие непопулярные решения будет принимать Зеленский и почему ВСУ уходят в каннибализм — Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 20.09.2025

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/14/1068930875_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0ee629a2b4452033957361f1d621dd80.jpg

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:28 – Закрытая встреча Зеленского с депутатами от "Слуги народа"; 22:03 – Об украинской пропаганде; 23:50 – Новая партия американского оружия для ВСУ; 29:01 – Готовится ли Украина к выборам? *В материале упоминаются Андрей Билецкий, Кирилл Буданов и Василий Малюк. Они внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

