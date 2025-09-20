https://ukraina.ru/20250920/kakie-nepopulyarnye-resheniya-budet-prinimat-zelenskiy-i-pochemu-vsu-ukhodyat-v-kannibalizm--gasparyan-1068931920.html
Какие непопулярные решения будет принимать Зеленский и почему ВСУ уходят в каннибализм — Гаспарян
Какие непопулярные решения будет принимать Зеленский и почему ВСУ уходят в каннибализм — Гаспарян - 20.09.2025 Украина.ру
Какие непопулярные решения будет принимать Зеленский и почему ВСУ уходят в каннибализм — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 20.09.2025
2025-09-20T09:33
2025-09-20T09:33
2025-09-20T09:33
видео
россия
украина
владимир зеленский
трамп и зеленский
вооруженные силы украины
армен гаспарян
общественная палата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/14/1068930875_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0ee629a2b4452033957361f1d621dd80.jpg
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:28 – Закрытая встреча Зеленского с депутатами от "Слуги народа"; 22:03 – Об украинской пропаганде; 23:50 – Новая партия американского оружия для ВСУ; 29:01 – Готовится ли Украина к выборам? *В материале упоминаются Андрей Билецкий, Кирилл Буданов и Василий Малюк. Они внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
https://ukraina.ru/20250919/1068913162.html
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/14/1068930875_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0d4d5dc4b06259694f8f791d448035e3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, вооруженные силы украины, армен гаспарян, общественная палата
Видео, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Вооруженные силы Украины, Армен Гаспарян, общественная палата