Какие непопулярные решения будет принимать Зеленский и почему ВСУ уходят в каннибализм — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 20.09.2025
2025-09-20T09:33
2025-09-20T09:33
Какие непопулярные решения будет принимать Зеленский и почему ВСУ уходят в каннибализм — Гаспарян

09:33 20.09.2025
 
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:28 – Закрытая встреча Зеленского с депутатами от "Слуги народа";
22:03 – Об украинской пропаганде;
23:50 – Новая партия американского оружия для ВСУ;
29:01 – Готовится ли Украина к выборам?
*В материале упоминаются Андрей Билецкий, Кирилл Буданов и Василий Малюк. Они внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийВооруженные силы УкраиныАрмен Гаспарянобщественная палата
 
