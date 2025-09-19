https://ukraina.ru/20250919/voenkor-ermakov-rasskazal-o-vazhnosti-vzyatiya-izyuma-1068850053.html

Военкор Ермаков рассказал о важности взятия Изюма

Взятие под контроль города Изюм в Харьковской области представляет важность для последующих боев за Славянск и Краматорск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

новости

изюм

харьковская область

славянск

вооруженные силы украины

вс рф

сво

Уйдя в 2022 году из Изюма, Красного Лимана и Святогорска (ДНР) с севера и с востока, мы снова подбираемся к ним с юга и с запада, рассказал Ермаков.Это важный город для последующей Славянско-Краматорской освободительной операции, поскольку замыкает логистику ВСУ на северо-западе, добавил он.Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.

2025

Новости

новости, изюм, харьковская область, славянск, вооруженные силы украины, вс рф, сво