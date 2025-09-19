https://ukraina.ru/20250919/ukrainskie-voyska-shest-raz-za-sutki-obstrelyali-territoriyu-dnr-1068875227.html
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска шесть раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов. Об этом Управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в ночь на 19 сентября сообщает в своём телеграм-канале
"Шесть фактов вооруженных атак ВФУ [вооруженных формирований Украины]... Четыре вооружённые атаки на горловском направлении. Одна вооружённая атака — на донецком направлении. Одна вооружённая атака — на амвросиевском направлении. Всего выпущено шесть единиц боеприпасов", — говорится в сообщении.По данным Управления, поступили сведения о ранении одного мирного жителя 1982 года рождения. Кроме того, в результате обстрелов был повреждён частный жилой дом в населённом пункте Агрономичное Амвросиевского муниципального округа.За предыдущие сутки на территории ДНР было зафиксировано четыре обстрела.
"Шесть фактов вооруженных атак ВФУ [вооруженных формирований Украины]... Четыре вооружённые атаки на горловском направлении. Одна вооружённая атака — на донецком направлении. Одна вооружённая атака — на амвросиевском направлении. Всего выпущено шесть единиц боеприпасов", — говорится в сообщении.
По данным Управления, поступили сведения о ранении одного мирного жителя 1982 года рождения. Кроме того, в результате обстрелов был повреждён частный жилой дом в населённом пункте Агрономичное Амвросиевского муниципального округа.
За предыдущие сутки на территории ДНР было зафиксировано четыре обстрела.
