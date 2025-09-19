Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР - 19.09.2025 Украина.ру
Украинские войска шесть раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов. Об этом Управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в ночь на 19 сентября сообщает в своём телеграм-канале
"Шесть фактов вооруженных атак ВФУ [вооруженных формирований Украины]... Четыре вооружённые атаки на горловском направлении. Одна вооружённая атака — на донецком направлении. Одна вооружённая атака — на амвросиевском направлении. Всего выпущено шесть единиц боеприпасов", — говорится в сообщении.По данным Управления, поступили сведения о ранении одного мирного жителя 1982 года рождения. Кроме того, в результате обстрелов был повреждён частный жилой дом в населённом пункте Агрономичное Амвросиевского муниципального округа.За предыдущие сутки на территории ДНР было зафиксировано четыре обстрела.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР

03:30 19.09.2025
 
© Фото : Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
© Фото : Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Украинские войска шесть раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов. Об этом Управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в ночь на 19 сентября сообщает в своём телеграм-канале
"Шесть фактов вооруженных атак ВФУ [вооруженных формирований Украины]... Четыре вооружённые атаки на горловском направлении. Одна вооружённая атака — на донецком направлении. Одна вооружённая атака — на амвросиевском направлении. Всего выпущено шесть единиц боеприпасов", — говорится в сообщении.
По данным Управления, поступили сведения о ранении одного мирного жителя 1982 года рождения. Кроме того, в результате обстрелов был повреждён частный жилой дом в населённом пункте Агрономичное Амвросиевского муниципального округа.
За предыдущие сутки на территории ДНР было зафиксировано четыре обстрела.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
