Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР

2025-09-19

Украинские войска шесть раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов. Об этом Управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в ночь на 19 сентября сообщает в своём телеграм-канале

"Шесть фактов вооруженных атак ВФУ [вооруженных формирований Украины]... Четыре вооружённые атаки на горловском направлении. Одна вооружённая атака — на донецком направлении. Одна вооружённая атака — на амвросиевском направлении. Всего выпущено шесть единиц боеприпасов", — говорится в сообщении.По данным Управления, поступили сведения о ранении одного мирного жителя 1982 года рождения. Кроме того, в результате обстрелов был повреждён частный жилой дом в населённом пункте Агрономичное Амвросиевского муниципального округа.За предыдущие сутки на территории ДНР было зафиксировано четыре обстрела.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

Новости

