https://ukraina.ru/20250919/shturmovat-ego-slozhnovato-voenkor-rasskazal-o-boyakh-za-kupyansk-1068848332.html

"Штурмовать его сложновато": военкор рассказал о боях за Купянск

"Штурмовать его сложновато": военкор рассказал о боях за Купянск - 19.09.2025 Украина.ру

"Штурмовать его сложновато": военкор рассказал о боях за Купянск

Боевые действия идут уже в центре Купянска Харьковской области, однако штурм города осложняется целым рядом причин. О них в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-09-19T05:45

2025-09-19T05:45

2025-09-19T05:45

новости

купянск

харьковская область

оскол

сво

всу

вс рф

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/09/1034210978_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_00b52c2161ce5eeabca66bb612f448c2.jpg

По его словам, Купянск - холмистый город, река Оскол разделяет его на две части.ВСУ по традиции используют их как укрепрайоны. Бои там предстоят сложные. Скорее всего, придется применять ФАБы, никуда от этого не деться, добавил военкор.Тем не менее, успехи под Купянском есть. Причина этого в том, что Украине пришлось брать силы для затыкания прорыва под Добропольем. Мы переигрываем врага в плане разведки и перемещения войск, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.

купянск

харьковская область

оскол

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, харьковская область, оскол, сво, всу, вс рф, украина, россия