"Штурмовать его сложновато": военкор рассказал о боях за Купянск - 19.09.2025
"Штурмовать его сложновато": военкор рассказал о боях за Купянск
"Штурмовать его сложновато": военкор рассказал о боях за Купянск - 19.09.2025 Украина.ру
"Штурмовать его сложновато": военкор рассказал о боях за Купянск
Боевые действия идут уже в центре Купянска Харьковской области, однако штурм города осложняется целым рядом причин. О них в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-09-19T05:45
2025-09-19T05:45
По его словам, Купянск - холмистый город, река Оскол разделяет его на две части.ВСУ по традиции используют их как укрепрайоны. Бои там предстоят сложные. Скорее всего, придется применять ФАБы, никуда от этого не деться, добавил военкор.Тем не менее, успехи под Купянском есть. Причина этого в том, что Украине пришлось брать силы для затыкания прорыва под Добропольем. Мы переигрываем врага в плане разведки и перемещения войск, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.
"Штурмовать его сложновато": военкор рассказал о боях за Купянск

05:45 19.09.2025
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Боевые действия идут уже в центре Купянска Харьковской области, однако штурм города осложняется целым рядом причин. О них в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
По его словам, Купянск - холмистый город, река Оскол разделяет его на две части.
"Район Купянск-Узловой - это фактически отдельный город. В 2022 году я несколько раз был в Купянске. Штурмовать его сложновато. И мне сейчас интересно посмотреть, что будет в восточной его части, куда мы уже когда-то залетали. Еще нас ждут в бои в промзоне на севере, где много складов, цехов и неработающих заводов", - рассказал Ермаков.
ВСУ по традиции используют их как укрепрайоны. Бои там предстоят сложные. Скорее всего, придется применять ФАБы, никуда от этого не деться, добавил военкор.
Тем не менее, успехи под Купянском есть. Причина этого в том, что Украине пришлось брать силы для затыкания прорыва под Добропольем. Мы переигрываем врага в плане разведки и перемещения войск, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.
