ПВО ночью сбила украинские беспилотники над Крымом - 19.09.2025
ПВО ночью сбила украинские беспилотники над Крымом
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ, передает 19 сентября телеграм-канал Украина.ру
Накануне ПВО за сутки сбила более сотни БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, россия, украина, крым
Новости, Россия, Украина, Крым

ПВО ночью сбила украинские беспилотники над Крымом

07:22 19.09.2025 (обновлено: 07:26 19.09.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Гурзуф
Города России. Гурзуф - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ, передает 19 сентября телеграм-канал Украина.ру
Накануне ПВО за сутки сбила более сотни БПЛА.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - указывало ведомство.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
