ПВО ночью сбила украинские беспилотники над Крымом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ, передает 19 сентября телеграм-канал Украина.ру

Накануне ПВО за сутки сбила более сотни БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

