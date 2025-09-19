https://ukraina.ru/20250919/prikhoditsya-s-boem-brat-kazhdoe-selo-voenkor-ermakov-o-boyakh-pod-krasnym-limanom-1068848716.html

"Приходится с боем брать каждое село": военкор Ермаков о боях под Красным Лиманом

Под Красным Лиманом в Донбассе ВС РФ приходится с боем брать каждое село. Но в целом, аккуратно говоря, динамика положительная, рассказал изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

красный лиман

славянск

изюм

вооруженные силы украины

сво

россия

вс рф

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039235929_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_86c7e68205c83d90a83129f166673c94.jpg

Под Красным Лиманом нам приходится с боем брать каждое село, подпитку украинский гарнизон получат там из Славянска. Лиман – это восточные врата в Славянск. Мы Лиманом владели в 2022 году, но использовать это не смогли, отметил военкор. Это важный город для последующей Славянско-Краматорской освободительной операции, поскольку замыкает логистику ВСУ на северо-западе, добавил он.Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.

2025

