https://ukraina.ru/20250919/prikhoditsya-s-boem-brat-kazhdoe-selo-voenkor-ermakov-o-boyakh-pod-krasnym-limanom-1068848716.html
"Приходится с боем брать каждое село": военкор Ермаков о боях под Красным Лиманом
"Приходится с боем брать каждое село": военкор Ермаков о боях под Красным Лиманом - 19.09.2025 Украина.ру
"Приходится с боем брать каждое село": военкор Ермаков о боях под Красным Лиманом
Под Красным Лиманом в Донбассе ВС РФ приходится с боем брать каждое село. Но в целом, аккуратно говоря, динамика положительная, рассказал изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-09-19T05:55
2025-09-19T05:55
2025-09-19T05:55
новости
красный лиман
славянск
изюм
вооруженные силы украины
сво
россия
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039235929_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_86c7e68205c83d90a83129f166673c94.jpg
Под Красным Лиманом нам приходится с боем брать каждое село, подпитку украинский гарнизон получат там из Славянска. Лиман – это восточные врата в Славянск. Мы Лиманом владели в 2022 году, но использовать это не смогли, отметил военкор. Это важный город для последующей Славянско-Краматорской освободительной операции, поскольку замыкает логистику ВСУ на северо-западе, добавил он.Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.
красный лиман
славянск
изюм
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039235929_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_17e23e0024037d4492e9677babe0cbaa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, красный лиман, славянск, изюм, вооруженные силы украины, сво, россия, вс рф
Новости, Красный Лиман, Славянск, Изюм, Вооруженные силы Украины, СВО, Россия, ВС РФ
"Приходится с боем брать каждое село": военкор Ермаков о боях под Красным Лиманом
Под Красным Лиманом в Донбассе ВС РФ приходится с боем брать каждое село. Но в целом, аккуратно говоря, динамика положительная, рассказал изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Под Красным Лиманом нам приходится с боем брать каждое село, подпитку украинский гарнизон получат там из Славянска. Лиман – это восточные врата в Славянск. Мы Лиманом владели в 2022 году, но использовать это не смогли, отметил военкор.
"Вообще у нас получается очень интересная диспозиция. Уйдя из Изюма, Красного Лимана и Святогорска с севера и с востока, мы снова подбираемся к ним с юга и с запада. Надеюсь, что Изюм тоже входит в наши планы", - сказал Ермаков.
Это важный город для последующей Славянско-Краматорской освободительной операции, поскольку замыкает логистику ВСУ на северо-западе, добавил он.
Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.