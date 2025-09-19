https://ukraina.ru/20250919/podtyanuli-logistiku-i-raschistili-voenkor-o-tom-chto-proiskhodit-s-proryvom-na-dopropole-1068847695.html
"Подтянули логистику и расчистили": военкор о том, что происходит с прорывом на Допрополье
"Подтянули логистику и расчистили": военкор о том, что происходит с прорывом на Допрополье
Украинской армии, вопреки некоторым заявлениям, не удалось остановить прорыв ВС РФ на Доброполье (контролируемая Киевом территория ДНР). Об этом военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков рассказал в интервью изданию Украина.ру
Противнику не удалось заткнуть прорыв на Доброполье, рассказал Ермаков. Если бы заткнул, он отрезал бы наши подразделения, пояснил он.Когда мы видим на картографических ресурсах какие-то закрасы, это не значит, что мы эту позицию заняли. Это значит, что мы только ведем за нее бои. Там все динамично развивается, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.
