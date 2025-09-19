"Не ввязываться глубже": Неменский о смене курса Варшавы в украинском конфликте - 19.09.2025 Украина.ру
"Не ввязываться глубже": Неменский о смене курса Варшавы в украинском конфликте
"Не ввязываться глубже": Неменский о смене курса Варшавы в украинском конфликте
Польша, несмотря на публичные заявления, не готова напрямую участвовать в сбивании российских дронов над Украиной, опасаясь военного ответа со стороны России. Варшава осознает, что конфликт развивается не в пользу Запада, и предпочитает проявлять максимальную осторожность, чтобы не втягиваться в него глубже
2025-09-19T04:35
2025-09-19T04:35
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Олег Неменский. Комментируя инцидент с залетом дронов в воздушное пространство Польши, эксперт выразил сомнение в причастности к этому самой Варшавы."Если представить, что Польша участвовала в этой провокации, тогда не понятно, почему тогда она плохо показала возможности своей ПВО. Кто автор этой провокации, утверждать не берусь, хотя явно, что она соответствовала интересам именно Киева", — заявил Неменский.Политолог пояснил, что дискуссия в НАТО о перехвате дронов касается только тех случаев, когда беспилотники явно летят в сторону границы альянса, но даже на такие действия Польша не решается."Речь идет о тех дронах, которые летят в сторону Польши и явно пересекут польскую границу. Но даже на такое решение в Польше не идут, опасаясь реакции России, потому что это все-таки будут военные действия Польши на территории Украины", — отметил он.По словам Неменского, в Варшаве сейчас преобладает более сдержанный подход."Сейчас в польской политической среде преобладает точка зрения, что конфликт на Украине развивается в невыгодную для Запада сторону, и не стоит втягиваться в него еще больше. Польша заинтересована поучаствовать в победе над Россией, но в затяжном конфликте, который может закончиться победой России. Варшава сейчас склонна проявлять максимальную осторожность", — резюмировал Неменский.Полный текст интервью Олега Неменского: Польша истерит по поводу будущей войны с Россией и при этом создает армию вчерашнего дня читайте на сайте Украина.ру.
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Олег Неменский. Комментируя инцидент с залетом дронов в воздушное пространство Польши, эксперт выразил сомнение в причастности к этому самой Варшавы.
"Если представить, что Польша участвовала в этой провокации, тогда не понятно, почему тогда она плохо показала возможности своей ПВО. Кто автор этой провокации, утверждать не берусь, хотя явно, что она соответствовала интересам именно Киева", — заявил Неменский.
Политолог пояснил, что дискуссия в НАТО о перехвате дронов касается только тех случаев, когда беспилотники явно летят в сторону границы альянса, но даже на такие действия Польша не решается.
"Речь идет о тех дронах, которые летят в сторону Польши и явно пересекут польскую границу. Но даже на такое решение в Польше не идут, опасаясь реакции России, потому что это все-таки будут военные действия Польши на территории Украины", — отметил он.
По словам Неменского, в Варшаве сейчас преобладает более сдержанный подход.
"Сейчас в польской политической среде преобладает точка зрения, что конфликт на Украине развивается в невыгодную для Запада сторону, и не стоит втягиваться в него еще больше. Польша заинтересована поучаствовать в победе над Россией, но в затяжном конфликте, который может закончиться победой России. Варшава сейчас склонна проявлять максимальную осторожность", — резюмировал Неменский.
Полный текст интервью Олега Неменского: Польша истерит по поводу будущей войны с Россией и при этом создает армию вчерашнего дня читайте на сайте Украина.ру.
