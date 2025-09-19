https://ukraina.ru/20250919/ne-vvyazyvatsya-glubzhe-nemenskiy-o-smene-kursa-varshavy-v-ukrainskom-konflikte-1068844505.html

"Не ввязываться глубже": Неменский о смене курса Варшавы в украинском конфликте

Польша, несмотря на публичные заявления, не готова напрямую участвовать в сбивании российских дронов над Украиной, опасаясь военного ответа со стороны России. Варшава осознает, что конфликт развивается не в пользу Запада, и предпочитает проявлять максимальную осторожность, чтобы не втягиваться в него глубже

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102629/17/1026291744_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ecbe9f06cfc17a554d97ee9301690ef.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Олег Неменский. Комментируя инцидент с залетом дронов в воздушное пространство Польши, эксперт выразил сомнение в причастности к этому самой Варшавы."Если представить, что Польша участвовала в этой провокации, тогда не понятно, почему тогда она плохо показала возможности своей ПВО. Кто автор этой провокации, утверждать не берусь, хотя явно, что она соответствовала интересам именно Киева", — заявил Неменский.Политолог пояснил, что дискуссия в НАТО о перехвате дронов касается только тех случаев, когда беспилотники явно летят в сторону границы альянса, но даже на такие действия Польша не решается."Речь идет о тех дронах, которые летят в сторону Польши и явно пересекут польскую границу. Но даже на такое решение в Польше не идут, опасаясь реакции России, потому что это все-таки будут военные действия Польши на территории Украины", — отметил он.По словам Неменского, в Варшаве сейчас преобладает более сдержанный подход."Сейчас в польской политической среде преобладает точка зрения, что конфликт на Украине развивается в невыгодную для Запада сторону, и не стоит втягиваться в него еще больше. Польша заинтересована поучаствовать в победе над Россией, но в затяжном конфликте, который может закончиться победой России. Варшава сейчас склонна проявлять максимальную осторожность", — резюмировал Неменский.Полный текст интервью Олега Неменского: Польша истерит по поводу будущей войны с Россией и при этом создает армию вчерашнего дня читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250918/voyna-otmenyaetsya-ekspert-nazval-isteriyu-polshi-s-dronami-marketingom-1068788241.html

