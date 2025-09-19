https://ukraina.ru/20250919/kievskiy-rezhim-prodolzhit-vesti-relsovuyu-voynu-dazhe-posle-okonchaniya-svo---voenkor-1068850575.html
Киевский режим продолжит вести рельсовую войну даже после окончания СВО - военкор
Киевский режим продолжит вести рельсовую войну даже после окончания СВО - военкор - 19.09.2025 Украина.ру
Киевский режим продолжит вести рельсовую войну даже после окончания СВО - военкор
Именно Украина задает этот тренд на поражение железнодорожной инфраструктуры и она продолжил это делать и после завершения российской спецоперации. Такое мнение высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру
По его словам, киевский режим продолжит вести рельсовую войну даже после окончания СВО. Военкор напомнил события после Великой Отечественной войны, когда еще долго пришлось добивать бандеровское подполье.Именно противник задает этот тренд на поражение железнодорожной инфраструктуры. Хотя мы должны были его задавать, отметил Ермаков.Это главное, если мы хотим обескровить их фронт и нарушить боепитание, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.
По его словам, киевский режим продолжит вести рельсовую войну даже после окончания СВО. Военкор напомнил события после Великой Отечественной войны, когда еще долго пришлось добивать бандеровское подполье.
Именно противник задает этот тренд на поражение железнодорожной инфраструктуры. Хотя мы должны были его задавать, отметил Ермаков.
"Я же из семьи железнодорожников. Родственники у меня постоянное спрашивают: "Почему не бьем по тяговым подстанциям? Украина же не по автомобильным дорогам везет эту технику, а по железным. Почему они до сих пор функционируют?" - рассказал он.
Это главное, если мы хотим обескровить их фронт и нарушить боепитание, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.