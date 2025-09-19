Киевский режим продолжит вести рельсовую войну даже после окончания СВО - военкор - 19.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250919/kievskiy-rezhim-prodolzhit-vesti-relsovuyu-voynu-dazhe-posle-okonchaniya-svo---voenkor-1068850575.html
Киевский режим продолжит вести рельсовую войну даже после окончания СВО - военкор
Киевский режим продолжит вести рельсовую войну даже после окончания СВО - военкор - 19.09.2025 Украина.ру
Киевский режим продолжит вести рельсовую войну даже после окончания СВО - военкор
Именно Украина задает этот тренд на поражение железнодорожной инфраструктуры и она продолжил это делать и после завершения российской спецоперации. Такое мнение высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру
2025-09-19T06:45
2025-09-19T06:45
новости
украина
россия
сво
всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103391/25/1033912535_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6cab5740118f06154fa3351849cca6ce.jpg
По его словам, киевский режим продолжит вести рельсовую войну даже после окончания СВО. Военкор напомнил события после Великой Отечественной войны, когда еще долго пришлось добивать бандеровское подполье.Именно противник задает этот тренд на поражение железнодорожной инфраструктуры. Хотя мы должны были его задавать, отметил Ермаков.Это главное, если мы хотим обескровить их фронт и нарушить боепитание, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103391/25/1033912535_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd79b82d66c0538dd6b5b7b22b6fa5aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сво, всу, вс рф
Новости, Украина, Россия, СВО, ВСУ, ВС РФ

Киевский режим продолжит вести рельсовую войну даже после окончания СВО - военкор

06:45 19.09.2025
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПодрыв ж/д путей на станции Ясиноватая в Донецкой области
Подрыв ж/д путей на станции Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости . Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Именно Украина задает этот тренд на поражение железнодорожной инфраструктуры и она продолжил это делать и после завершения российской спецоперации. Такое мнение высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру
По его словам, киевский режим продолжит вести рельсовую войну даже после окончания СВО. Военкор напомнил события после Великой Отечественной войны, когда еще долго пришлось добивать бандеровское подполье.
Именно противник задает этот тренд на поражение железнодорожной инфраструктуры. Хотя мы должны были его задавать, отметил Ермаков.
"Я же из семьи железнодорожников. Родственники у меня постоянное спрашивают: "Почему не бьем по тяговым подстанциям? Украина же не по автомобильным дорогам везет эту технику, а по железным. Почему они до сих пор функционируют?" - рассказал он.
Это главное, если мы хотим обескровить их фронт и нарушить боепитание, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияСВОВСУВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:47Ким Чен Ын провел испытания беспилотных вооружений в КНДР
08:15Главное за ночь 19 сентября
07:49Российские военные прорвали оборону ВСУ и вошли в Ямполь - Марочко
07:22ПВО ночью сбила украинские беспилотники над Крымом
07:00Тимофей Сергейцев: США будут разорять Европу до тех пор, пока она не решится напрямую повоевать с Россией
07:00Свет на Украине пора выключать - военкор Ермаков
06:45Киевский режим продолжит вести рельсовую войну даже после окончания СВО - военкор
06:30Расчет на системный подход: военкор объяснил, почему не нужно уповать на чудо-оружие
06:15Военкор Ермаков рассказал о важности взятия Изюма
06:05Создание спецназа на южной границе Белоруссии не связано с Украиной — Тиханский
05:55"Приходится с боем брать каждое село": военкор Ермаков о боях под Красным Лиманом
05:45"Штурмовать его сложновато": военкор рассказал о боях за Купянск
05:35Туск борется с кризисом польской политики обвинениями в пророссийскости — Неменский
05:05"Запад-2025" готовит ответ НАТО с учетом опыта СВО — Тиханский
04:55Военкор назвал главную цель наступления ВС РФ на север ДНР с юга
04:44"Подтянули логистику и расчистили": военкор о том, что происходит с прорывом на Допрополье
04:35"Не ввязываться глубже": Неменский о смене курса Варшавы в украинском конфликте
04:15Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
04:15Военкор назвал обязательное условие для освобождения Гуляйполя
04:00Более эффективное решение: эксперт назвал альтернативу дорогим САУ
Лента новостейМолния