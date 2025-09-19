https://ukraina.ru/20250919/kievskiy-rezhim-prodolzhit-vesti-relsovuyu-voynu-dazhe-posle-okonchaniya-svo---voenkor-1068850575.html

Киевский режим продолжит вести рельсовую войну даже после окончания СВО - военкор

Киевский режим продолжит вести рельсовую войну даже после окончания СВО - военкор - 19.09.2025 Украина.ру

Киевский режим продолжит вести рельсовую войну даже после окончания СВО - военкор

Именно Украина задает этот тренд на поражение железнодорожной инфраструктуры и она продолжил это делать и после завершения российской спецоперации. Такое мнение высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру

2025-09-19T06:45

2025-09-19T06:45

2025-09-19T06:45

новости

украина

россия

сво

всу

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103391/25/1033912535_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6cab5740118f06154fa3351849cca6ce.jpg

По его словам, киевский режим продолжит вести рельсовую войну даже после окончания СВО. Военкор напомнил события после Великой Отечественной войны, когда еще долго пришлось добивать бандеровское подполье.Именно противник задает этот тренд на поражение железнодорожной инфраструктуры. Хотя мы должны были его задавать, отметил Ермаков.Это главное, если мы хотим обескровить их фронт и нарушить боепитание, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сво, всу, вс рф